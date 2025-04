Formula 1 – Norris e Piastri “corrono” da soli in Arabia Saudita La Ferrari, vincente a 9,00 su Sisal.it, cerca il riscatto a Jeddah

Roma, 17 aprile 2025 – Il mondiale di Formula 1 non si ferma mai e approda a Jeddah per la quinta tappa dell’anno, il Gran Premio di Arabia Saudita . Anche sul tracciato mediorientale, le McLaren partono come le macchine da battere tanto che Lando Norris e Oscar Piastri sembrano destinati all’ennesima lotta in famiglia. Gli esperti Sisal ritengono il pilota britannico, attuale leader iridato, favorito a 2,25 per centrare la pole con la vittoria in gara offerta a 2,10. Norris , a Jeddah, non è mai andato oltre il settimo posto. Appaiato in quota, sia per partire al palo che per il successo domenicale, c’è Oscar Piastri , unico pilota del Circus finora, ad aver messo insieme due vittorie e due pole. Il numero 81 della McLaren vuole mostrare al team, e a Norris, di poter lottare per il titolo fino alla fine.

Alle spalle dei due papaya, si piazza Max Verstappen il quale, tra i tornanti dell’Arabia Saudita, ha vinto due delle tre quattro edizioni disputate. Il quattro volte iridato della Red Bull è consapevole che, calare il tris, non sarà semplice ma dall’alto della sua classe immensa e del suo agonismo, Super Max andrà a caccia dell’impresa: Verstappen sul gradino più alto del podio si gioca a 9,00.

Quattro gare ma nessuna pole e nessun podio, se si escludono gli exploit, nella Sprint, di Lewis Hamilton in Cina. La Ferrari arriva a Jeddah con un nuovo fondo e speranzosa di poter dare una svolta alla sua stagione. La Rossa vuole invertire la rotta a iniziare dal weekend di Pasqua per provare a contrastare il dominio arancione della McLaren. Il successo della scuderia di Maranello è offerto a 9,00. La quota si alza, di molto, se si passa ai singoli piloti con Charles Leclerc vincente dato a 16 mentre il successo di Lewis Hamilton pagherebbe 25 volte la posta.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

