Fotovoltaico e sistemi di accumulo: ingegneri ed esperti a confronto all’Ordine di Roma

La transizione energetica passa dai dati e da una progettazione consapevole

Roma, 15 maggio 2025.Qual è lo stato dell’arte della progettazione di impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo su larga scala? Come si integra l’innovazione tecnologica con le esigenze autorizzative e di ingegnerizzazione esecutiva? A questi interrogativi ha risposto oggi il seminario “Fotovoltaico & BESS utility scale: stato dell’arte e casi studio di progettazione”, promosso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in collaborazione con il Gruppo UNDO e RatedPower.

Un momento di approfondimento tecnico e normativo che ha visto la partecipazione di numerosi professionisti tra ingegneri, energy manager e progettisti, in un contesto in cui il fotovoltaico utility-scale rappresenta uno degli assi strategici per il raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione.

Secondo i dati presentati, la potenza fotovoltaica installata a livello globale ha raggiunto i 2,2 Terawatt nel 2024, con un incremento del 36% rispetto all’anno precedente. Un’accelerazione senza precedenti: basti pensare che il primo Terawatt è stato raggiunto nel 2022 dopo quasi 70 anni di sviluppo, mentre il secondo è stato installato in meno di due anni. Per il 2029 si stimano oltre 7,1 TW globali solo nel segmento fotovoltaico.

Attraverso l’analisi di due case study reali – un impianto fotovoltaico da 3,62 MWp nel Lazio e un sistema di accumulo da 396 MWh nelle Marche – sono stati illustrati i passaggi critici dalla feasibility alla progettazione esecutiva. Aspetti come vincoli paesaggistici, layout ottimizzato, impatti economici e gestione dei tempi autorizzativi sono stati affrontati con approccio ingegneristico e multidisciplinare.

«Abbiamo il dovere, come Ordine, di promuovere competenze aggiornate su fronti strategici come la transizione energetica. Questo seminario ha mostrato quanto sia cruciale saper leggere i dati, integrare le fonti e progettare con una visione di lungo periodo», ha commentato l’Ing. Massimo Cerri, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.

Sul fronte industriale, è emersa la necessità di un approccio pragmatico e solido. «Oggi innovare significa anche saper costruire progetti autorizzabili, economicamente sostenibili e tecnicamente fattibili», ha dichiarato l’Ing. Umberto Deodati, CEO del Gruppo UNDO.

Il seminario si inserisce all’interno di un programma di aggiornamento continuo promosso dall’Ordine, con l’obiettivo di offrire ai professionisti strumenti sempre più avanzati per interpretare e guidare le trasformazioni in atto nel mondo dell’energia.

Sono intevenuti: Ing. Mauro Villarini, Consigliere Ordine degli Ingegneri della Provincia di RomaIng. Alessandro Caffarelli, Global Head of Operations - Gruppo UNDO; Ing. Emanuele Michelangeli, Presidente della Commissione Fotovoltaico dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma; Arch. Matteo Cuneo Senior Permitting Consultant - Gruppo UNDO; Ing. Flavio Savini, Engineering Manager - Gruppo UNDO; Dott. Juan Sierra Castillo e Ing Matteo Menazzi

Strategic Account Executive – RatedPower Enverus.

Giada Gibilaro

Responsabile Comunicazione

Ordine Ingegneri Roma

Mob. 3388258095

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi