Francesco Maldarizzi eletto Presidente di UCISM e membro del Consiglio FEAC

Bari, 28 marzo 2025.Il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi è stato eletto, con voto unanime dell’Assemblea Generale, Presidente di UCISM – Unione Concessionari Italiani Mercedes-Benz, l’organismo che rappresenta i concessionari del marchio tedesco a livello nazionale. L’elezione, avvenuta nell’ambito della riunione triennale per il rinnovo delle cariche sociali, conferisce all’imprenditore pugliese anche la carica di membro del Consiglio FEAC (Fédération Européenne des Amicales de Concessionnaires Mercedes-Benz), l’organo europeo che riunisce i rappresentanti dei concessionari della Stella.

Una nomina prestigiosa che si inserisce in un percorso imprenditoriale di oltre quarant’anni: Francesco Maldarizzi è infatti attivo dal 1979 nel settore della distribuzione automobilistica attraverso la sua azienda Maldarizzi Automotive S.p.A., oggi tra i principali gruppi del Sud Italia, con una solida presenza in Puglia e Basilicata.

“È un onore per me assumere questo incarico che rappresenta un’importante sfida, oltre che un’opportunità per rafforzare ulteriormente la collaborazione tra i Concessionari ed il nostro prestigioso Marchio” – ha dichiarato il neoeletto Presidente. “Mi impegnerò con la consueta passione e dedizione, nonché con il supporto della vostra sinergica collaborazione, per affrontare, con successo, le sfide future e raggiungere obiettivi comuni. Desidero, inoltre, esprimere il mio più sentito ringraziamento al Presidente uscente, Gian Leonardo Fea, per il prezioso lavoro svolto fino ad oggi.”

Contatti: https://www.maldarizzi.com/