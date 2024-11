Frigomeccanica espone al SIGEP 2025

Rimini, 29 Novembre 2024 - Frigomeccanica, azienda leader nella progettazione e produzione di arredi professionali per il settore HoReCa e food, è entusiasta di annunciare la propria partecipazione al SIGEP 2025, la più importante fiera internazionale dedicata ai settori del Gelato, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè. L'evento, che si terrà dal 18 al 22 gennaio 2025 presso la Fiera di Rimini, rappresenta il punto d'incontro per tutti i professionisti del mondo del foodservice, offrendo un palcoscenico privilegiato per l'innovazione e le tendenze del settore.

SIGEP 2025: Un Palcoscenico Internazionale per l'Innovazione

Il SIGEP, organizzato da Italian Exhibition Group, è l'evento di riferimento a livello internazionale per il settore del foodservice. Con una partecipazione di oltre 1.200 brand espositori e un pubblico proveniente da più di 161 paesi, la fiera rappresenta un'opportunità unica per incontrare decision maker, importatori, distributori e professionisti dell'industria del gelato, pasticceria, panificazione, caffè e pizza. È il luogo ideale per scoprire in anteprima le ultime tendenze, i prodotti più innovativi e le tecnologie che trasformeranno l'industria fuori casa del domani.

In questo contesto dinamico, Frigomeccanica si propone come protagonista, presentando le sue soluzioni d'arredo che combinano tecnologia avanzata e design Made in Italy. L'azienda punta a mostrare come i suoi prodotti possano contribuire a migliorare l'efficienza operativa e a creare ambienti accoglienti, che esaltano l'esperienza del cliente finale.

Lo Stand di Frigomeccanica: Un viaggio nell'eccellenza del Design Italiano

Lo stand di Frigomeccanica al SIGEP 2025 sarà un vero e proprio viaggio nell'eccellenza del design italiano, dove innovazione e tradizione si fondono per creare soluzioni uniche per il settore HoReCa. I visitatori potranno esplorare diverse aree tematiche dedicate agli arredi per gelaterie, pasticcerie, panetterie e bar, scoprendo come ogni elemento sia pensato per garantire la massima funzionalità e un'estetica raffinata.

Tra le novità che Frigomeccanica presenterà al SIGEP ci saranno le nuove vetrine refrigerate, progettate per garantire la massima visibilità dei prodotti esposti e per preservarne la freschezza e la qualità. Inoltre, verranno presentate soluzioni d'arredo modulari, che permettono una grande flessibilità nella gestione degli spazi, adattandosi alle diverse esigenze dei clienti. Tutti i prodotti sono realizzati con materiali di alta qualità e seguendo i più alti standard di sostenibilità, in linea con l'impegno dell'azienda verso un futuro più verde e rispettoso dell'ambiente.

Networking e opportunità di crescita

Partecipare al SIGEP significa non solo presentare i propri prodotti, ma anche entrare a far parte di una community globale di professionisti del settore. Frigomeccanica vede nella partecipazione alla fiera un'opportunità per ampliare il proprio network di contatti, creare nuove partnership e rafforzare le relazioni esistenti. La fiera di Rimini è il luogo ideale per allacciare contatti con i principali player del settore, scambiare idee e scoprire nuove opportunità di business.

Inoltre, il programma di eventi, talk, dimostrazioni e workshop offerto da SIGEP rappresenta un'occasione imperdibile per restare aggiornati sulle ultime tendenze del settore. Frigomeccanica sarà presente anche in queste occasioni di confronto, con l'obiettivo di condividere la propria esperienza e contribuire attivamente al dibattito sulle sfide e le opportunità del settore foodservice.

Un impegno per la sostenibilità

La sostenibilità è uno dei pilastri su cui si basa la filosofia di Frigomeccanica. L'azienda è fortemente impegnata nella riduzione dell'impatto ambientale dei propri processi produttivi e nella realizzazione di prodotti eco-compatibili. Al SIGEP 2025, Frigomeccanica presenterà soluzioni d'arredo progettate per ridurre i consumi energetici, grazie all'utilizzo di tecnologie di ultima generazione e materiali riciclabili. Questa attenzione alla sostenibilità si riflette non solo nella produzione, ma anche nella scelta dei fornitori e nella gestione dell'intera catena del valore.

L'importanza del Made in Italy

Frigomeccanica porta avanti con orgoglio il valore del Made in Italy, un concetto che si traduce nella cura del dettaglio, nella scelta dei materiali e nell'attenzione alla qualità che caratterizzano tutti i prodotti dell'azienda. Al SIGEP 2025, i visitatori avranno l'opportunità di toccare con mano l'eccellenza artigianale italiana, declinata in soluzioni d'arredo moderne e funzionali, pensate per rispondere alle esigenze dei professionisti del foodservice di tutto il mondo.

Un appuntamento da non perdere

La partecipazione di Frigomeccanica al SIGEP 2025 rappresenta un momento chiave per l'azienda, che intende consolidare la propria posizione di leadership nel mercato degli arredi per il settore HoReCa e food. L'evento sarà l'occasione per presentare al pubblico internazionale le ultime novità e per mostrare come l'innovazione, la sostenibilità e la qualità possano fare la differenza nel settore del foodservice.

Frigomeccanica invita tutti i visitatori del SIGEP a scoprire le proprie soluzioni d'arredo presso il proprio stand, dove sarà possibile conoscere da vicino l'offerta dell'azienda e discutere con i suoi esperti delle migliori soluzioni per ogni esigenza. “Siamo entusiasti di partecipare al SIGEP 2025 e di poter condividere con i professionisti del settore la nostra visione dell'arredo per il settore HORECA” ha dichiarato Enzo Di Serafino, amministratore delegato di Frigomeccanica. “Crediamo che l'innovazione e la qualità siano i fattori chiave per il successo dei nostri clienti, e siamo pronti a mettere la nostra esperienza al loro servizio.”

Frigomeccanica: oltre 50 anni di innovazione costante

Frigomeccanica è una realtà completamente italiana, con una lunga tradizione nel settore degli arredi professionali per HoReCa e food, e dei sistemi di refrigerazione commerciale. Il gruppo, composto dai marchi Frigomeccanica, Stiltek, Officine 900 e Frimar, è sinonimo di eccellenza, qualità e innovazione. Con sede produttiva in provincia di Teramo, nel cuore del centro Italia, l'azienda conta 160 dipendenti e si estende su una superficie coperta di oltre 40.000 metri quadrati, dotata di attrezzature all'avanguardia e macchinari ultramoderni. Frigomeccanica è specializzata nella realizzazione di arredamenti per bar, gelaterie, pasticcerie, panetterie, alimentari e gastronomia, con un focus particolare sulla ricerca tecnologica ed estetica.

La partecipazione di Frigomeccanica al SIGEP 2025 rappresenta un'importante opportunità per presentare al pubblico le ultime novità e soluzioni innovative nel campo degli arredi per il settore foodservice. L'azienda porterà in fiera una gamma completa di prodotti, progettati per rispondere alle esigenze dei professionisti del settore e per offrire soluzioni su misura, in grado di coniugare funzionalità, estetica e sostenibilità.

Contatti per la Stampa

Ufficio Stampa Frigomeccanica

Andrea Pilotti

https://www.frigomeccanica.com/