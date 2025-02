Geotab Innovation Awards: premiate le flotte che hanno ottenuto risultati eccezionali grazie ai dati

I vincitori sono stati individuati sulla base degli obiettivi raggiunti in termini di ottimizzazione e leadership di mercato

MILANO, 28 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- Geotab, leader globale nelle soluzioni per il trasporto connesso, ha svelato i vincitori dei Geotab Innovation Awards 2025. Il programma di riconoscimenti celebra ogni anno le flotte, sia aziendali che del settore pubblico, più all'avanguardia nell'utilizzo dei dati e della tecnologia per i veicoli connessi a vantaggio della propria organizzazione, delle persone e del pianeta. I premi sono stati conferiti da Neil Cawse, Founder e CEO di Geotab, in occasione di Geotab Connect 2025, il più importante evento organizzato dall'azienda a livello globale, con la partecipazione di oltre 3.000 professionisti del settore delle flotte, in scena a Orlando, Florida.

I vincitori, che includono flotte operanti sia nel settore privato che pubblico, in ambiti come food & beverage, trasporto merci e logistica, trasporto pubblico, utility e altri ancora, hanno impiegato i dati elaborati da Geotab per raggiungere risultati significativi in termini di ottimizzazione del consumo di carburante, contenimento dei costi, riduzione dei tempi di inattività, delle emissioni e dei rischi, oltre che di miglioramento della sicurezza dei conducenti. Inoltre, quest'anno sono stati introdotti due premi aggiuntivi per celebrare prestazioni eccezionali ottenute in materia di sicurezza e manutenzione delle flotte nel settore pubblico.

"I vincitori del programma Geotab Innovation Awards 2025 dimostrano chiaramente come gli approfondimenti analitici basati su dati di qualità abbiano un impatto tangibile sulle prestazioni, sui costi e sull'efficienza delle flotte", ha dichiarato Neil Cawse, founder e CEO di Geotab. "I vincitori del premio stanno contribuendo a delineare standard riferimento impressionanti, favorendo il progresso delle soluzioni per i veicoli connessi e migliorando al contempo i risultati per i propri clienti e le rispettive organizzazioni". Geotab si complimenta con tutti i vincitori per il meritato riconoscimento ottenuto

I vincitori dei Geotab Innovation Awards 2025

Quest'anno Geotab ha ricevuto un numero record di candidature per il Champion Award, dato che evidenzia il forte impegno del settore delle flotte e dei trasporti verso la sicurezza e l'eccellenza operativa. Le aziende vincitrici si sono infatti distinte per:

Safety Champion

Il Safety Champion Award di Geotab celebra i risultati eccezionali ottenuti in materia di sicurezza nel corso dell'ultimo anno, così come l'impegno verso la tutela e il benessere dei conducenti: le candidature sono arrivate da parte di partner di Geotab, clienti e colleghi del settore.

Maintenance Champion

Su nomina di partner di Geotab, clienti e colleghi del settore, il Maintenance Award riconosce le flotte che sono riuscite a trasformare le proprie operazioni attraverso l'implementazione di pratiche di manutenzione innovative, risparmiando su costi, tempo ed offrendo un servizio clienti di alta qualità.

Eccellenza

L'Innovation Award per l'Eccellenza celebra le flotte che si sono distinte nell'adozione di un approccio proattivo e innovativo alla gestione e all'utilizzo dei dati elaborati da Geotab per ottimizzare le proprie operazioni.

Produttività

L'Innovation Award per la Produttività premia l'eccezionale utilizzo dei dati forniti da Geotab per incrementare il tempo di attività dei veicoli e ottimizzare le operazioni delle flotte.

Sostenibilità

L'Innovation Award per la Sostenibilità celebra la capacità di impiegare in maniera eccellente i dati elaborati da Geotab al fine di migliorare i costi e l'efficienza, attraverso iniziative che includono l'ottimizzazione del consumo del carburante, la riduzione delle emissioni e dei periodi di inattività, oppure l'integrazione di veicoli elettrici e l'ottimizzazione della ricarica.

Ulteriori informazioni sui Geotab Innovation Awards

Lanciati nel 2023, i Geotab Innovation Awards sono riconoscimenti annuali che premiano le flotte che si sono distinte per la capacità di sfruttare la potenza dei dati per affrontare nuove sfide, aumentare l'efficienza e incrementare la resilienza. I premi, assegnati in sedici categorie, tra cui Eccellenza, Produttività, Sostenibilità, Sicurezza e Manutenzione, possono essere destinati a flotte operanti nel settore privato come nel pubblico, oltre a riguardare sia quelle di piccole-medie dimensioni (1-500 veicoli), sia le flotte di livello enterprise (oltre i 501 veicoli).

I vincitori dei premi vengono selezionati secondo una metodologia basata sui dati che mette a confronto flotte simili in termini di implementazione tecnologica, prestazioni e risultati. Le candidature ai premi per la Sicurezza e la Manutenzione vengono presentate e da partner di Geotab, clienti e colleghi del settore. Una tavola rotonda di esperti seleziona poi i vincitori, prendendo in considerazione le performance, la gestione, l'innovazione e i risultati.

Per ulteriori aggiornamenti sulle novità annunciate durante Geotab Connect 2025: geotab.com/news-and-views.

Geotab

Geotab è leader mondiale nelle soluzioni per il trasporto connesso, abilitando una migliore e più efficiente gestione delle flotte. Utilizziamo l'analisi avanzata dei dati e l'intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni, la sicurezza e la sostenibilità delle flotte, contribuendo al contempo a ridurne i costi e a favorirne l'efficienza. Con il supporto dei migliori data scientist e tecnici professionisti, siamo in grado di aiutare oltre 55.000 clienti in tutto il mondo, elaborando 80 miliardi di dati al giorno, relativi a oltre 4,7 milioni di veicoli connessi. Geotab è un partner di riferimento per numerose organizzazioni, tra cui aziende nella classifica Fortune 500, ma anche realtà di medie dimensioni e le più importanti flotte del settore pubblico al mondo, compreso il governo federale degli Stati Uniti. Grazie al nostro impegno nel garantire la sicurezza e la privacy dei dati, abbiamo conseguito le certificazioni FIPS 140-3 e FedRAMP. La piattaforma aperta di Geotab, il nostro ecosistema di partner e il Marketplace offrono inoltre centinaia di soluzioni di terze parti. Quest'anno festeggiamo 25 anni di innovazione. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.geotab.com/it seguici su LinkedIn o consulta il nostro blog.

