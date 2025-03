Gian Franco Grassi, occhio all’immagine: il Bestseller su come liberarsi dal mito della perfezione

Milano, 27.03.2025 – Capita a volte di sentirci travolti da immagini, messaggi e aspettative che condizionano ogni nostro pensiero, facendoci sentire inadeguati e privi di direzione. In questi casi, ci sembra di vivere delle vite apparentemente piene, ma dentro di noi qualcosa sembra mancare. Eppure, liberarci dai condizionamenti esterni che impattano su di noi è possibile con i giusti strumenti.

Per tutti coloro che desiderano tornare ad avere il controllo sulla propria esistenza ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Gian Franco Grassi “OCCHIO ALL’IMMAGINE. Come Liberarti Dal Mito Della Perfezione, Ritrovare La Tua Unicità E Valorizzare Il Tuo Vero Valore In Un Mondo Di Immagini”(Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per vivere una vita piena e soddisfacente grazie al potere delle immagini.

“Con questo libro desidero esplorare il mondo dell’immagine, una dimensione naturale e fondamentale per la nostra esistenza” afferma Gian Franco Grassi, autore del libro. “Attraverso di esso voglio fornire una panoramica completa al lettore su cosa sono le immagini, come nascono e qual è il loro ruolo nella nostra vita, sia in positivo che in negativo”.

Secondo l’autore, non solo siamo circondati da immagini, ma anche noi stessi le creiamo nella nostra mente. La cosa interessante che sottolinea Gian Franco Grassi è che tali rappresentazioni hanno il potere di influenzare le nostre scelte e la nostra vita. Ecco, quindi, che è fondamentale essere consapevoli che guardare un’immagine non è un momento neutro fine a sé stesso, ma ha delle conseguenze, sia a livello conscio che inconscio.

“Dopo aver pubblicato il suo primo libro Bestseller Il Genio Nella Pancia, in questo secondo manoscritto Gian Franco Grassi ci spiega qual è il reale impatto delle immagini nel nostro potere decisionale” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Ecco quindi che l’autore mette a disposizione dei propri lettori la sua grande conoscenza ed esperienza con questa nuova pubblicazione editoriale che sono certo farà molto parlare di sé”.

“Con Giacomo Bruno si è consolidato un ottimo rapporto di stima reciproca. Motivo per il quale siamo arrivati alla pubblicazione di questo secondo libro” conclude l’autore. “Il team Bruno Editore mi ha seguito nel corso di tutto l’iter editoriale con professionalità e dedizione, curando non solo la pubblicazione del libro, ma anche lo sviluppo della migliore strategia di marketing”.

Gian Franco Grassi, nato a Cairo Montenotte (SV) nel 1954, inizia la sua formazione umanistica frequentando il liceo classico, poi sceglie di essere ingegnere meccanico ispirato dalla figura di Leonardo da Vinci. Mai sposato per scelta e per i troppi impegni sia a livello di studio che a livello di attività, si ritrova a coltivare la passione per il settore umanistico e per la crescita dell’umano, sia a livello aziendale che individuale. Con il passare degli anni, ha affinato le sue competenze anche in psicologia umanistico esistenziale, mantenendo una concezione cosmoteandrica (l’uomo come umano, divino e mondano) per attualizzare la visione umanistica rinascimentale (l’uomo al centro). Gian Franco, oltre all’attività di consulenza, di organizzazione e formazione, valorizza lo sviluppo personale e professionale, incentivando la formazione continua e la crescita individuale, attraverso attività che propone tramite la sua Fondazione Homo Novus presso luoghi altamente energetici che sono autentici genius loci. Nel mese di ottobre 2024 è stato pubblicato il suo primo libro “Il Genio nella Pancia”. Da dicembre 2024 fa parte dell’International Mariinskaya Academy di Mosca. Sito web: www.gianfrancograssi.it

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it