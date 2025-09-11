Gilead Sciences si impegna a utilizzare Veeva Vault CRM

CRM di nuova generazione con funzionalità avanzate e intelligenza artificiale agentica

PLEASANTON, California, 11 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha annunciato oggi che Gilead Sciences si è impegnata a utilizzare la soluzione Veeva Vault CRM.

"Gilead è leader nel settore dei farmaci che cambiano la vita ed è stata all'avanguardia con importanti progressi scientifici negli ambiti di virologia, processi infiammatori e oncologia", ha affermato Peter Gassner, CEO di Veeva. "Siamo onorati di essere un partner strategico di Gilead e di estendere questa partnership a Vault CRM."

"Siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership di lunga data con Veeva passando a Vault CRM", ha affermato Anna Åsberg, CIO globale di Gilead Sciences. "Condividiamo un profondo impegno per il progresso della medicina e siamo entusiasti di esplorare il potenziale dell'IA di Veeva per contribuire a portare l'esecuzione commerciale a un livello superiore."

Vault CRM fa parte della suite di applicazioni Vault CRM Suite, che fornisce le basi per l'esecuzione commerciale. Veeva AI per Vault CRM offre più agenti di IA, tra cui la pianificazione pre-chiamata, il testo libero conforme e il controllo vocale, per promuovere l'efficienza e l'efficacia commerciale.

Informazioni su Veeva Systems Veeva fornisce il cloud industriale per le scienze biologiche con software, dati e consulenza aziendale. Dedita a garantire innovazione, eccellenza dei prodotti e il successo dei propri clienti, Veeva serve oltre 1.500 clienti, dalle più grandi aziende biofarmaceutiche del mondo alle aziende biotecnologiche emergenti. In qualità di società di pubblica utilità, Veeva si impegna a bilanciare gli interessi di tutte le parti interessate, tra cui clienti, dipendenti, azionisti e i settori in cui opera. Per maggiori informazioni, visitare veeva.com.

Informazioni su Gilead SciencesGilead Sciences, Inc. è un'azienda biofarmaceutica che da oltre trent'anni persegue e realizza innovazioni in campo medico, con l'obiettivo di creare un mondo più sano per tutti. L'azienda è impegnata nello sviluppo di farmaci innovativi per prevenire e curare malattie potenzialmente letali, tra cui l'HIV, l'epatite virale, il COVID-19, il cancro e gli stati infiammatori. Gilead opera in oltre 35 paesi in tutto il mondo e ha sede a Foster City, in California.

Dichiarazioni previsionali di Veeva Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali relative ai prodotti e ai servizi di Veeva e ai risultati o benefici previsti dall'utilizzo dei nostri prodotti e servizi. Queste affermazioni si basano sulle nostre aspettative attuali. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli riportati nel presente comunicato e non abbiamo alcun obbligo di aggiornare tali dichiarazioni. Esistono numerosi rischi che potrebbero avere un impatto negativo sui nostri risultati, tra cui i rischi e le incertezze divulgati tramite la compilazione del Modulo 10-Q per il periodo conclusosi il 31 luglio 2025, disponibile qui (un riepilogo dei rischi che potrebbero avere un impatto sulla nostra attività è disponibile alle pagine 33 e 34) e nei documenti depositati successivamente presso la SEC, a cui è possibile accedere su sec.gov.

