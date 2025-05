Giovanni Valenti, il Codice Segreto della Vendita: il Bestseller su come dominare l’interazione intrapersonale grazie all’arte della persuasione

Milano, 06.05.2025 – Ognuno di noi vorrebbe raggiungere il successo in ogni area della vita. Molto spesso, però, le parole che utilizziamo non generano il risultato sperato. Il problema? Sta proprio nella nostra capacità di comunicazione. La buona notizia, tuttavia, è che dominare l’interazione e trasformare ogni conversazione in un’opportunità da usare a proprio vantaggio è possibile. Tutto sta nell’apprendere l’arte della persuasione.

Per tutti coloro che puntano a obiettivi ambiziosi ma non sanno come fare per raggiungerli, esce oggi il libro di Giovanni Valenti “IL CODICE SEGRETO DELLA VENDITA. Come Aumentare Le Vendite E Chiudere Affari Con La Persuasione Psicologica Grazie A 100 Schede Pratiche” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per elaborare una strategia di persuasione psicologica verso il proprio interlocutore, così da generare un vantaggio competitivo in pochi semplici passi.

“Il mio libro è una raccolta di 100 schede operative su leve persuasive e tecniche di manipolazione mentale” afferma Giovanni Valenti, autore del libro. “Mostra esattamente al lettore cosa fare, perché funziona e come usarla al meglio per ottenere il risultato sperato”.

Secondo l’autore, soprattutto in ambito commerciale, le persone non comprano la tua offerta: comprano ciò che risolve il loro conflitto interno. Per questo motivo, quando si impara a comunicare in modo persuasivo, la controparte non ha più bisogno di essere convinta.

“Questo libro di Giovanni Valenti è un manuale pratico, diretto e senza fronzoli per chi vuole capire davvero come funziona la mente umana, in particolare nel processo di vendita” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Un vero forziere di informazioni di valore derivanti dall’esperienza di una persona che ha passato tutta la vita a vendere con successo”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché condivide la mia stessa visione: contenuto concreto, formato diretto e informazioni di reale valore” conclude l’autore. “Bruno Editore è davvero una casa editrice che parla la lingua di chi vuole agire”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/43yP3Nw

Giovanni Valenti è un esperto di vendita, persuasione e network marketing con oltre 25 anni di esperienza. Da falegname a leader di successo, ha costruito reti di migliaia di persone e formato team in tutto il mondo. Oggi, nella sua attuale azienda di network marketing, ha raggiunto il livello “diamante”, il traguardo più ambito nel settore. Oltre a contribuire allo sviluppo di nuovi leader, si occupa di formare aziende e privati, insegnando strategie avanzate per accelerare il successo e dominare il mercato. Social network: https://www.instagram.com/valenti_gio/ - Sito web: https://www.giovannivalenti.com

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi