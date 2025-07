Gli utenti 5G-A raggiungono quota 10 milioni in Cina: Huawei presenta lo sviluppo del 5G-A e il valore dell'AI basata sugli scenari

SHANGHAI, 30 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Durante il MWC Shanghai 2025, Huawei ha presentato nuovi sviluppi nella monetizzazione dell'esperienza 5G Advanced (5G-A) e nei servizi basati su scenari che sfruttano gli agenti AI. L'esposizione dell'azienda all'evento di quest'anno si è svolta all'insegna del tema "Accelerare il mondo intelligente" perché l'azienda intende incontrare operatori globali, partner di settore e opinion leader per discutere nuovi percorsi per lo sviluppo degli operatori incentrati sulla creazione di valore tramite l'AI.

La vetrina di Huawei si concentra sulle ultime innovazioni dell'azienda in tre aree:

Per il 2025 si prevede un'accelerazione dell'adozione commerciale del 5G-A in diverse regioni, tra cui Cina, Medio Oriente e Asia-Pacifico. Gli operatori di queste regioni stanno esplorando attivamente modelli di monetizzazione dell'esperienza.

Eric Xu, vicepresidente e presidente di turno di Huawei, ha tenuto un discorso principale sui percorsi per stimolare la crescita nel settore delle telecomunicazioni. Xu ha iniziato il suo discorso condividendo alcune osservazioni sullo stato attuale del settore delle telecomunicazioni: "Dopo quasi quattro decenni di rapida espansione, il settore è entrato in una fase di sviluppo costante, pur dovendo affrontare alcune sfide per una nuova crescita".

Ha poi proseguito illustrando quattro possibili percorsi di crescita:

"Naturalmente ogni operatore è diverso", ha concluso Xu. "I rispettivi mercati sono diversi e l'ambiente aziendale è diverso, così come il panorama competitivo. Quindi anche i percorsi di crescita sono diversi. Siamo pronti e disposti a collaborare, aiutando gli operatori a esplorare opportunità uniche per loro e a tracciare i percorsi giusti verso una crescita sostenibile a lungo termine".

La Cina si è affermata come pioniere mondiale nel 5G-A, con questa tecnologia già disponibile in oltre 300 delle sue città. Gli operatori ora offrono piani di telefonia mobile 5G-A in più di 30 province cinesi e il paese attualmente conta oltre 10 milioni di utenti 5G-A. Anche gli operatori in Cina, Medio Oriente e altre aree stanno esplorando il nuovo framework di valore per la monetizzazione dell'esperienza, introducendo iniziative di upgrade premium. Il 5G-A offre agli utenti reti ultraveloci e alimenta la trasformazione intelligente in diversi settori, tra cui smart living, trasporti e produzione.

Il settore delle comunicazioni deve affrontare cambiamenti radicali a causa dell'innovazione guidata dall'AI. Il successo dei nuovi modelli di monetizzazione dell'esperienza indica anche che il settore entrerà presto in una nuova era di crescita.

Gli operatori si trovano in una posizione privilegiata per accogliere questa ondata dell'AI ed esplorare nuove applicazioni dell'intelligenza artificiale grazie ai punti di forza intrinseci di cui dispongono nel cloud, nelle reti, nell'intelligence e nell'informatica. Stanno utilizzando l'intelligenza artificiale per trasformare i propri servizi, infrastrutture e operazioni, sbloccando così nuovi volani per la crescita aziendale.

Molti operatori si stanno rinnovando per diventare fornitori di agenti AI personalizzati e integrati accessibili ai consumatori. Nel mercato della casa intelligente, stanno potenziando i servizi esistenti consentendo il coordinamento tra vari dispositivi smart per migliorare la collaborazione nella domotica. Anche le compagnie aeree debuttano nel settore dei servizi a bordo dei veicoli integrando agenti AI con tecnologie dal veicolo-a-tutto (V2X) per creare 'spazi terzi' mobili e intelligenti. Le aziende stanno potenziando le proprie capacità potenziando i servizi di rete informatica e i servizi basati su modelli per consolidare le operazioni.

Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2025

