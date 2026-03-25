Global Mobility Call 2026: il principale evento mondiale per il futuro della mobilità

MADRID, 25 marzo 2026 /PRNewswire/ -- La mobilità mondiale sta attraversando un periodo di profonde trasformazioni. Il passaggio a energie più pulite, i nuovi modelli di trasporto urbano, le tecnologie dirompenti e il crescente ruolo strategico delle autorità pubbliche stanno ridefinendo il modo in cui le città si muovono. In questo panorama, Global Mobility Call (GMC) rappresenta il forum chiave per comprendere la direzione che sta prendendo il futuro della mobilità.

Il settore della mobilità sta attraversando anche una profonda trasformazione economica. La transizione energetica, la digitalizzazione, le tecnologie dirompenti e un ruolo più attivo delle autorità pubbliche stanno riscrivendo le regole del settore. Oggi la mobilità va ben oltre il semplice trasporto di persone e merci; è diventata un fattore strategico per la competitività globale, l'innovazione e la sostenibilità.

In questo contesto, Global Mobility Call (GMC) è diventato un forum internazionale di riferimento per comprendere la direzione del settore della mobilità. Organizzata da IFEMA MADRID, l'edizione 2026 si terrà dal 9 all'11 giugno. L'evento si propone di posizionare Madrid come hub globale per dibattiti più ampi su energia, industria, logistica, tecnologia e governance.

Per tre giorni, Madrid riunirà leader istituzionali, operatori, aziende high-tech, produttori, distributori, startup ed esperti internazionali per esaminare le sfide e le opportunità emergenti del settore. Il programma è strutturato attorno a quattro pilastri fondamentali che definiscono già il futuro della mobilità: economia data-driven integrata con l'IA; trasporto autonomo e software-defined; infrastrutture intelligenti focalizzate sull'efficienza energetica e la decarbonizzazione; problematiche di governance legate alla gestione dei talenti, all'etica e alla sicurezza nella transizione verso nuovi modelli energetici.

GCM arriva in un momento cruciale per il settore. La sua ultima edizione ha riunito oltre 8.000 professionisti provenienti da 47 Paesi e più di 500 relatori, diventando così un forum chiave per la collaborazione pubblico-privato nella mobilità sostenibile. L'edizione 2026 consolida questo momento favorevole con nuove alleanze strategiche, tra cui Indra Group come partner tecnologico, presentando sistemi avanzati di mobilità intelligente e veicoli connessi in grado di integrare infrastrutture, veicoli e centri di controllo in tempo reale. Anche Faconauto partecipa all'evento, portando con sé importanti protagonisti della distribuzione automobilistica e della sostenibilità delle flotte.

Un ulteriore segno distintivo è la sua sintonia con TECMA, SRR, SocioCARE e The Cities Forum, per creare un ambiente unico incentrato sulla sostenibilità urbana, offrendo una rara opportunità di connettere soluzioni di mobilità con servizi pubblici, modelli di economia circolare e pianificazione urbana.

L'obiettivo di GMC 2026 non è solo spiegare la transizione ma guidarla, emergendo come la piattaforma ideale per plasmare gli investimenti, promuovere i progetti e sostenere la nuova economia della mobilità.

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