La Cina ospita martedì a Pechino il quarto incontro ministeriale del Forum Cina-CELAC (Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici) e CGTN pubblica un articolo che evidenzia come la cooperazione Cina-CELAC stia apportando vantaggi tangibili alle comunità locali. L'articolo sottolinea inoltre il sincero impegno della Cina a collaborare a stretto contatto con i Paesi del CELAC su cinque importanti progetti e a progredire insieme nei rispettivi percorsi di modernizzazione.

PECHINO, May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Situata a San Salvador, la Biblioteca nazionale di El Salvador, un megaprogetto finanziato dalla Cina, è diventata un moderno punto di riferimento culturale della capitale, a partire dalla sua inaugurazione alla fine del 2023.

Con una superficie di 24.000 metri quadrati, la biblioteca è aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e contiene oltre 360.000 volumi. Questa svolge molteplici funzioni, tra cui l'istruzione dei giovani, mostre d'arte, spettacoli culturali e conferenze accademiche.

La biblioteca è uno degli oltre 200 progetti infrastrutturali che la Cina ha sostenuto nei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi (LAC) negli ultimi anni, come ha sottolineato il presidente cinese Xi Jinping durante il suo discorso alla cerimonia di apertura del quarto incontro ministeriale del Forum Cina-CELAC (Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici), tenutosi martedì a Pechino.

Xi Jinping ha affermato che tali progetti hanno contribuito a creare quasi un milione di posti di lavoro locali.

Un obiettivo fondamentale per il bene delle personeRicordando che quest'anno ricorre il decimo anniversario del lancio ufficiale del Forum Cina-CELAC, Xi si è detto lieto di vederlo crescere da seme ad albero imponente.

La Cina e i Paesi del CELAC hanno costruito una comunità con un futuro condiviso, basata su uguaglianza e vantaggi reciproci, sostenendo l'apertura e l'inclusività e puntando ad apportare benefici tangibili alla popolazione, ha affermato Xi.

Dal 2012, la Cina è il secondo partner commerciale dell'America Latina e dei Caraibi e attualmente è il partner principale di Cile, Brasile e Perù; ha inoltre firmato accordi di libero scambio con cinque nazioni del LAC: Perù, Cile, Costa Rica, Ecuador e Nicaragua.

Secondo l'ambasciatore cinese a Panama Xu Xueyuan, nel 2024 il commercio bilaterale ha raggiunto i 500 miliardi di dollari, aumentato di quasi 40 volte rispetto al 2000.

Finora, 23 Paesi del LAC hanno firmato un memorandum d'intesa sulla Nuova via della seta (Belt and Road Initiative, BRI) con la Cina, ha affermato Xu. Tra i progetti più importanti figurano il porto di Chancay, il primo porto intelligente ed ecologico del Sud America, e la Jamaica North-South Highway.

Inaugurato nel novembre 2024, il porto di Chancay ha ridotto di quasi un terzo i tempi di spedizione nel Pacifico, abbassato del 20% i costi logistici, e si prevede che creerà oltre 8.000 posti di lavoro diretti. In virtù della propria concretezza, la cooperazione ha ricevuto un forte sostegno a livello locale. Un sondaggio condotto dalla CGTN su 2.500 latinoamericani ha rilevato che l'80,4% di loro ritiene che la Nuova via della seta sia vantaggiosa per lo sviluppo economico e sociale della regione.

Dal 1993, la Cina ha inviato 38 équipe mediche nei Paesi caraibici, offrendo assistenza e contribuendo a migliorare le capacità sanitarie locali. Lo stesso sondaggio evidenzia che l'86,2% degli intervistati ha un'impressione positiva della Cina.

Solidarietà e ulteriore cooperazioneDurante l'incontro, Xi ha sottolineato l'importanza dell'unità del Sud del mondo a fronte di un unilateralismo e di un protezionismo in crescita.

La Cina e i Paesi del LAC sono membri importanti del Sud del mondo, ha affermato Xi, aggiungendo che "Indipendenza e autonomia sono nostre gloriose tradizioni, sviluppo e rinnovamento sono nostri diritti naturali, equità e giustizia sono nostri obiettivi comuni".

Al fine di far fronte alle correnti sotterranee della geopolitica e dello scontro tra fazioni, nonché alle controcorrenti in crescita dell'unilateralismo e del protezionismo, la Cina è disposta a collaborare con i Paesi del CELAC per lanciare cinque progetti principali e guardare allo sviluppo e al rinnovamento comuni, ha affermato Xi.

Descrivendo nel dettaglio i principali progetti incentrati sulla solidarietà, lo sviluppo, la civiltà, la sicurezza e gli scambi interpersonali, Xi ha invitato la Cina e i Paesi latinoamericani e caraibici a continuare a sostenersi a vicenda sulle questioni di interesse fondamentale e sulle problematiche più importanti, a mantenere stretti scambi in tutti i campi e a implementare congiuntamente le iniziative proposte dalla Cina per lo sviluppo, la sicurezza e la civiltà globali.

Xi ha annunciato che la Cina fornirà ai Paesi del CELAC un fondo di credito di 66 miliardi di yuan (circa 9,2 miliardi di dollari) a sostegno del loro sviluppo. Inoltre, nei prossimi tre anni, la Cina offrirà 3.500 borse di studio governative, 10.000 opportunità di formazione, 500 borse di studio per insegnanti di lingua cinese internazionali e 300 posti di formazione sulle tecnologie per la riduzione della povertà.

La Cina ha deciso di offrire l'esenzione dal visto a cinque Paesi dell'America Latina e dei Caraibi e, a tempo debito, estenderà tale politica ad altri Paesi della regione, ha affermato il presidente cinese.

La recente modernizzazione della Cina ha rafforzato la fiducia nella regione, come risulta da un sondaggio della CGTN secondo cui l'82,9% degli intervistati considera il modello di sviluppo cinese un valido riferimento per i Paesi del LAC.

Sottolineando che la Cina è sempre stata una buona amica e un partner dei Paesi del LAC, Xi ha esortato una collaborazione in tal senso e un avanzamento fianco a fianco nei rispettivi percorsi di modernizzazione.

