CGTN - Un ponte fra tradizione e tecnologia: il Gala del Capodanno cinese 2025 della CMG è alle porte

CGTN ha pubblicato un articolo in cui spiega perché il Gala del Capodanno cinese, o Chunwan, sia un evento importante per tutti i cinesi ed emozioni la comunità cinese a livello globale. L’articolo sottolinea, inoltre, come il Gala 2025 integrerà perfettamente la cultura tradizionale cinese con tecnologie all’avanguardia, trasformandosi in una celebrazione assolutamente unica della cultura cinese.

PECHINO, Jan. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il Gala del Capodanno cinese 2025 del China Media Group (CMG), pietra miliare dei festeggiamenti del Capodanno in Cina, ha avviato le prove generali. Noto per il suo importante valore culturale, questo evento annuale, denominato Chunwan in Cina, coniuga innovazione e tradizione, affascinando il pubblico del Paese e del resto del mondo.

Il 22 gennaio il gala ha completato la sua quarta prova, finalizzando il programma degli spettacoli e gli aspetti tecnici. Servendosi di tecnologie AR e VR all'avanguardia, lo spettacolo promette un'esperienza immersiva, fondendo esibizioni classiche come canzoni, danze, sketch e spettacoli comici con elementi interattivi, per coinvolgere il pubblico e attirare un maggior numero di persone, soprattutto i giovani.

Al fine di rendere l'atmosfera ancora più gioiosa, il gala ha svelato la sua mascotte ufficiale, "Si Sheng Sheng", un vivace serpente verde, volto a simboleggiare l'Anno del Serpente. Il suo design, ispirato alla cultura tradizionale cinese, è caratterizzato da dettagli complessi, come i motivi a spirale del "Ruyi" in argento dorato rinvenuto nel tempio Famen dello Shaanxi, nella Cina nordoccidentale, che rappresenta la prosperità. Il corpo della mascotte è caratterizzato da tralci intrecciati, simbolo di vitalità, ed è ornato con fiori, fra cui la begonia, la magnolia e la peonia, realizzati con raffinate tecniche di filigrana. Il suo design accurato fonde tradizione e maestria artistica, condensando lo spirito celebrativo del Capodanno cinese.

Una fusione di tradizione e modernità

Fin dalla sua istituzione nel 1983, il Gala è diventato un elemento culturale tipico del Capodanno cinese, celebrando il patrimonio della nazione con esibizioni come opere, canzoni popolari, danze, sketch e spettacoli comici. Quest'anno, pur mantenendo tali tradizioni, il gala introdurrà forme moderne di espressione creativa.

La scenografia del Gala 2025 trae ispirazione dallo scettro "Ruyi", un artefatto tradizionale cinese che simboleggia i desideri realizzati. Il palco a forma di scettro connette gli artisti con il pubblico, creando un ambiente armonioso. Alcuni elementi delle usanze del Capodanno cinese, tra cui il ritaglio della carta, le ombre cinesi e i nodi cinesi, saranno incorporati nelle immagini, nei costumi e nei testi dello spettacolo, ponendone in risalto l'autenticità culturale.

Tra le esibizioni più straordinarie c'è The Pillars, uno spettacolo di canti e balli ispirato all'Asse centrale di Pechino, riconosciuto di recente patrimonio mondiale dell'UNESCO. La performance celebra l'ingegno architettonico dell'antica Cina, combinando temi storici con sorprendenti effetti visivi. Un'altra esibizione molto attesa, Beauty by the Water, fonde il balletto e la danza tradizionale cinese per incarnare la grazia e la fluidità dell'acqua, sulla melodia della canzone At the Waterside.

Negli ultimi anni, il Gala del Capodanno cinese ha abbracciato il progresso tecnologico per rinnovare le forme d’arte tradizionali. Il Gala 2025 proseguirà in tale direzione: le arti tradizionali, come l’Opera di Pechino e di Yu, saranno arricchite con effetti scenici moderni e contenuti multimediali, mentre tecnologie digitali interattive e proiezioni olografiche trasformeranno danze e canti popolari in esperienze multidimensionali. L'integrazione di tecnologia e cultura non solo dona nuova linfa all'arte tradizionale, ma consente al pubblico di connettersi maggiormente con il patrimonio culturale cinese.

Uno spettacolo emozionante per tutti i cinesi

Per milioni di famiglie cinesi, il Gala di Capodanno è più di un evento televisivo: è un tradizione amata da tutti. Guardare insieme il gala simboleggia l'unione, il calore e la gioia di ritrovarsi. Il legame emotivo trascende i confini fisici, unendo le famiglie di tutto il mondo.

Oltre a celebrare i legami familiari, il gala riflette cambiamenti e problematiche sociali con scenette umoristiche e dialoghi, suscitando risate e riflessioni. L'edizione 2025 proseguirà nel solco di tale tradizione, offrendo approfondimenti sui temi sociali attuali e incarnando allo stesso tempo lo spirito della contemporaneità.

Il gala evidenzierà, inoltre, la diversità culturale della Cina, ponendo in luce tradizioni regionali e forme d'arte volte a promuovere un senso condiviso di orgoglio e appartenenza. Con il suo mix di allegria festosa, celebrazione culturale e arte innovativa, il Gala del Capodanno cinese rimane un simbolo duraturo dell'unità e dell'identità culturale del Paese.

L'evento di quest'anno promette di essere sia una vibrante celebrazione del passato che un emozionante sguardo al futuro, rafforzando il proprio ruolo di ponte fra tradizione e modernità e di profonda connessione tra i cinesi in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare: https://news.cgtn.com/news/2025-01-25/2025-CMG-Spring-Festival-Gala-Blending-tradition-with-technology-1ArId23PnKE/p.html