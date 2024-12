L'aeroporto Wuxi Shuofang è stato designato porto di transito senza visto per 240 ore in Cina

WUXI, Cina, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Martedì, la National Immigration Administration of China (Amministrazione nazionale per l'immigrazione della Cina) ha annunciato che la Cina ha ulteriormente ampliato la sua politica di transito senza visto, estendendo il periodo massimo di permanenza consentito agli stranieri nel Paese dalle previste 72 o 144 ore a 240 ore. Inoltre, sono stati aggiunti 21 nuovi porti di ingresso per il personale in transito senza visto, come l'aeroporto Wuxi Shuofang.

Attualmente, l'aeroporto di Wuxi ha aperto 8 rotte internazionali per passeggeri da e verso città come Osaka, in Giappone, Incheon, in Corea del Sud, Nha Trang, in Vietnam, Singapore e Bangkok, in Thailandia, con una media di 22 voli internazionali al giorno.

Gli ultimi dati mostrano che quest'anno la Wuxi Immigration Inspection Station (Stazione di controllo dell'immigrazione di Wuxi) ha ispezionato oltre 7.400 voli in entrata e in uscita, con un incremento annuo del 125%, e oltre 820.000 persone, con un incremento annuo del 134%. Il numero di stranieri in entrata e in uscita verso e da Wuxi ha superato quota 91.000, con un incremento annuo del 245%. Tra questi, più di 10.000 stranieri sono entrati senza visto e hanno transitato temporaneamente: 16,4 volte in più rispetto all'anno scorso, principalmente per turismo e visite a parenti e amici.

All'inizio di quest'anno, Wuxi ha introdotto le "Dieci misure per agevolare l'ingresso e il soggiorno dei cittadini stranieri a Wuxi", creando sei scenari per i cittadini stranieri, tra cui ingresso e uscita, pagamenti, viaggi di lavoro, viaggi di piacere, consumi, istruzione e assistenza medica.

Dopo l'attuazione formale della politica di transito senza visto per 240 ore, Wuxi migliorerà ulteriormente i servizi di garanzia di sdoganamento. Tra le misure specifiche rientrano l'adeguamento tecnico della struttura del luogo di ingresso e la delimitazione dell'area di elaborazione della procedura di transito senza visto. Wuxi gestirà e si occuperà del soggiorno degli stranieri in Cina e coordinerà la transizione tra la politica di esenzione dal visto di transito e i requisiti per il visto portuale. La città pubblicizzerà la politica di transito senza visto per 240 ore su diversi canali e in più lingue e la promuoverà presso le imprese finanziate dall'estero, le camere di commercio straniere, le agenzie di viaggio e le compagnie aeree di Wuxi. Saranno istituiti centri di servizi per passeggeri in ingresso nei porti, offrendo agli stranieri servizi quali prenotazione di posti panoramici, elaborazione di schede mobili e pagamenti su dispositivi portatili e si continuerà a rendere più semplici lo studio, la vita e il lavoro degli stranieri a Wuxi.

Fonte: Wuxi Immigration Inspection Station