L'ex CEO di Google, Eric Schmidt, partecipa a un incontro informale in occasione del WAIC 2025

SHANGHAI, Aug. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In occasione della World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2025, l'ex CEO di Google, Eric Schmidt, ha avuto un incontro informale con l'ex vicepresidente esecutivo di Microsoft, Harry Shum, in merito alle sfide e alle prospettive della governance globale dell'intelligenza artificiale.

Harry Shum ha chiesto a Schmidt un parere sullo stato attuale dello sviluppo dell'IA in Cina. Schmidt ha sottolineato che la sfida più pressante relativa alla governance globale dell'IA non è l'accesso ai modelli, bensì trovare un accordo su chi deve definire i limiti di utilizzo. Ha sottolineato dunque che la difficoltà principale, legata all'uso sempre più diffuso della tecnologia, risiede nel determinare dei confini. Con la rapida diffusione di sistemi avanzati, sia open che closed source, è diventato ormai urgente stabilire meccanismi di sicurezza che richiedano un coordinamento internazionale.

Riguardo alle prospettive di cooperazione tra Stati Uniti e Cina nel campo dell'IA, Schmidt ha affermato la necessità di condivisione degli obiettivi. Su questioni ad alto rischio come le armi controllate dall'intelligenza artificiale, l'autoreplicazione o l'apprendimento autonomo, ha sostenuto che non è sufficiente arrestarne lo sviluppo, ma è indispensabile che gli esseri umani ne garantiscano il controllo. Per farlo, occorre un profondo scambio reciproco e non una decisione unilaterale.

Quando Shum gli ha chiesto un'opinione in merito all'equilibrio tra apertura e diffusione tecnologica, in qualità di esperto di lunga data di innovazione aperta, Schmidt ha risposto che molti dei principali modelli cinesi si avvalgono di approcci open weight e open source. Inoltre, sebbene gli ecosistemi aperti accelerino l'innovazione collaborativa, sono più esposti a un uso improprio, poiché le restrizioni imposte al momento della loro lancio, possono essere rimosse intenzionalmente e non. Ciononostante, Schmidt ha espresso la sua contrarietà all'abbandono di tali sistemi, suggerendo invece una collaborazione globale per perfezionare i meccanismi di protezione. Ha inoltre osservato che, nonostante l'aumento degli scambi internazionali in materia di IA, persiste l'assenza di misure di protezione applicabili. A lungo termine, ritiene che l'IA debba essere addestrata per evitare comportamenti dannosi, preferibilmente attraverso tecniche di “allineamento” che instillino valori umani in modo che i modelli non possano violarli.

Riflettendo sulla concorrenza e sulla cooperazione tra le nazioni, Schmidt ha ricordato quanto l'accesa rivalità tra Google, Microsoft e Apple durante il suo mandato, abbia stimolato la crescita dell'ecosistema: una dinamica, a suo avviso, applicabile anche alle nazioni. Pertanto ha ribadito che le due potenze economiche più forti al mondo, gli Stati Uniti e la Cina, dovrebbero cooperare sulle questioni relative alla governance dell'IA, avendo l'interesse comune di preservare la stabilità globale, prevenire la guerra e garantire il controllo umano su questi potenti strumenti.

La conversazione si è conclusa con un accenno ai fondamenti etici della governance dell'IA, riprendendo i concetti contenuti nel libro scritto da Schmidt in collaborazione con Henry Kissinger e Craig Mundie, Genesis: Artificial Intelligence, Hope, and the Human Spirit. Ha terminato sottolineando che, senza valori morali condivisi, l'umanità rischia di perdere il controllo sulla tecnologia in continua evoluzione.

