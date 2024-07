Green Power Energia: «Ridurre la bolletta grazie all’energia rinnovabile: è possibile con le agevolazioni fiscali per le famiglie»

In prima linea nel fornire soluzioni personalizzate nel settore dei servizi energetici e delle fonti rinnovabili, l’azienda di Roccella Ionica (RC) fornisce un supporto specialistico ai privati.

Reggio Calabria,18 luglio 2024.Il grande aumento dei prezzi dell’energia negli ultimi anni ha messo in crisi molte famiglie italiane, alle prese con bollette sempre più salate. La consapevolezza di questa problematica è cresciuta esponenzialmente, tanto che sempre più persone sono alla ricerca di soluzioni alternative per ridurre i consumi energetici e diventare più indipendenti dal punto di vista energetico.

«Fortunatamente oggi esistono diverse opportunità per raggiungere questo obiettivo», illustra Francesco Careri, con Igor Bruzzese titolare di Green Power Energia, azienda di Roccella Ionica (RC) da 15 anni leader nel settore delle soluzioni energetiche, quali impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, impianti di climatizzazione e soluzioni di illuminazione altamente efficienti ed ecocompatibili.

«Oggi, anche per i privati esistono importanti opportunità per risparmiare significativamente sulla bolletta energetica e raggiungere l’indipendenza energetica. Cito, come esempio, il Conto Termico, che rappresenta un incentivo statale che mira alla promozione di interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di dimensioni ridotte. Il suo obiettivo principale è quello di favorire il risparmio sulle bollette energetiche, riducendo al contempo l’impatto ambientale e valorizzando l’immobile. Tra gli incentivi più noti spicca, poi, l’Ecobonus, che offre detrazioni fiscali in costante evoluzione, per l’installazione di pompe di calore, caldaie a condensazione e altri interventi finalizzati all’efficienza energetica. Il Reddito Energetico è un sostegno economico destinato ai cittadini con basso Isee o in situazioni di forte disagio energetico: si tratta di una misura che fornisce i finanziamenti necessari per l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto delle abitazioni, promuovendo così la produzione di energia per l’autoconsumo. Questo incentivo si aggiunge alla serie di bonus e detrazioni fiscali del 50% per la parte fotovoltaica e del 65% per la parte termica, quest’ultima relativa alla produzione di acqua calda sanitaria, calore e aria condizionata».

I benefici concreti per le famiglie sono innegabili: risparmio economico sulla bolletta, maggiore autonomia energetica, miglioramento del comfort domestico, aumento del valore dell’immobile e contributo alla salvaguardia dell’ambiente.

«Attenzione, però – interviene Bruzzese -. Per individuare l’agevolazione più adatta al proprio caso specifico, e soprattutto quella più conveniente, è fondamentale evitare scelte affrettate, magari attratti da offerte apparentemente convenienti. È preferibile rivolgersi ad aziende specializzate in consulenza energetica, che supportino il cliente in ogni fase del processo decisionale. Queste aziende forniscono una valutazione dettagliata, considerando attentamente il budget disponibile, i consumi energetici e le caratteristiche dell’abitazione o dell’edificio, offrendo soluzioni su misura, cucite sui bisogni della persona… in maniera praticamente sartoriale. Solo così è possibile risparmiare, contribuire alla salvaguardia ambientale e, perché no, godere di comfort come l’aria condizionata senza preoccuparsi eccessivamente dei costi in bolletta, ma sempre in modo consapevole. Il rispetto per il pianeta deve essere sempre una priorità».

Sito internet: www.greenpowerenergia.it