Gruppo Teddy affida a Fattoretto AI l’ottimizzazione completa della content strategy

Milano, 23 luglio 2025. La collaborazione mira a sviluppare soluzioni agentiche AI per l'automazione della creazione e localizzazione di contenuti multilingua, supportando l'espansione internazionale dei brand del Gruppo Teddy e ottimizzando la customer experience.

Milano, 23 luglio 2025 – Fattoretto Agency, agenzia di riferimento nella consulenza SEO data-driven, annuncia oggi l’avvio di una nuova collaborazione con il prestigioso Gruppo Teddy, realtà di punta nel panorama fashion Made in Italy. Il progetto sarà interamente gestito dalla business division Fattoretto AI, creata per guidare le aziende nell'integrazione di soluzioni di Intelligenza Artificiale customizzate.

L'accordo prevede la progettazione e l'implementazione di un avanzato sistema basato su soluzioni di Intelligenza Artificiale, finalizzato ad automatizzare e scalare i processi di creazione e localizzazione di contenuti per l'e-commerce e il marketing di alcuni brand del Gruppo, di cui fanno parte Terranova, Rinascimento , Calliope e QB24.

L'obiettivo è creare un framework robusto che garantisca efficienza, coerenza stilistica e terminologica su tutti i canali e in tutte le lingue, supportando la crescita del Gruppo Teddy nei mercati internazionali. Il progetto coprirà l'automazione di diverse aree chiave: dal supporto nella generazione di descrizioni prodotto partendo da dati strutturati alla loro localizzazione cogliendo le sfumature culturali di ogni mercato, passando poi per attività di email marketing, progetti editoriali e stesura di materiali votati al miglioramento della visibilità organica e dell’esperienza utente.

Massimo Fattoretto, CEO di Fattoretto Agency, ha commentato: "Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione con un partner del calibro di Gruppo Teddy. Il contributo di Fattoretto AI, divisione guidata da Iacopo Bernardini, rappresenta l'evoluzione naturale della nostra filosofia 'i numeri non mentono', applicando l'approccio data-driven alle immense potenzialità dell'Intelligenza Artificiale. Questo progetto non è solo un'implementazione tecnologica, ma una partnership per creare un vantaggio competitivo duraturo. Con Gruppo Teddy, abbiamo l'opportunità di applicare la nostra visione a un contesto internazionale e multibrand di enorme prestigio, dimostrando come l'AI possa aumentare l'efficienza e arricchire la relazione con il cliente”.

Fattoretto Agency dispone del resto di una profonda esperienza in ambito fashion e Fattoboost da questo punto di vista fornisce un contributo chiave. La piattaforma proprietaria, tratto distintivo dell’agenzia che la rende una delle due in Europa a poter disporre di questo genere di risorse, può contare su un connettore integrato per gli LLM. Questi vengono combinati con i dati di Google Search Console, GA4 e altri strumenti SEO leader.

La visione del Gruppo Teddy, da sempre centrata sul cliente come "stella polare", trova in questo progetto un potente alleato. L'automazione intelligente permetterà di comunicare in modo più rapido, coerente e personalizzato con i clienti in tutto il mondo, rispettando l'identità unica di ogni brand e rafforzando la promessa di un business sostenibile e attento ai bisogni delle persone.

Il progetto si articolerà in cinque fasi strutturate: analisi e progettazione, sviluppo degli agenti e automazioni AI, implementazione, test e rilascio, seguite da formazione e supporto continuo, a confermadell'approccio consulenziale e orientato ai risultati che caratterizza Fattoretto Agency.

La collaborazione non solo rafforza il posizionamento di Fattoretto Agency e Gruppo Teddy nei rispettivi settori, ma segna un nuovo passo nell'integrazione tra Intelligenza Artificiale e strategie di retail. Insieme, le due aziende sono pronte a dimostrare come l'innovazione tecnologica possa servire a potenziare la crescita globale e a creare un legame ancora più forte con il cliente.

Contatti:

Immediapress

Maggiori informazioni: Uff stampa Rinascimento | https://www.rinascimento.com/it-it/

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.