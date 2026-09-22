Hive Box stringe una partnership con Stasher per ampliare i servizi di deposito bagagli intelligente in Europa

Hive Box

SHENZHEN, Cina, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Recentemente, Hive Box (https://hive-box.com/), fornitore di armadietti intelligenti per pacchi, ha siglato a Londra un accordo di cooperazione strategica con Stasher (https://stasher.com/), piattaforma globale di deposito bagagli. Le due società collaboreranno per promuovere l'installazione di armadietti intelligenti per il deposito bagagli nel Regno Unito e in Europa. La prima serie di armadietti è già operativa in città come Londra, Manchester ed Edimburgo.

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Hive Box è un fornitore leader di soluzioni logistiche per l'ultimo miglio, con oltre 400.000 armadietti intelligenti installati in tutto il mondo e una copertura di 236.000 comunità. Fondata nel 2015 e con sede a Londra, Stasher offre servizi di deposito bagagli in oltre 1.200 città, con più di 10.000 punti di deposito. L'azienda ha stretto partnership con hotel, negozi e piattaforme di viaggio, offrendo ai viaggiatori la possibilità di depositare i bagagli in diverse destinazioni in tutto il mondo. La cooperazione si estende anche agli investimenti. Hive Box effettuerà un investimento strategico di 1 milione di sterline in Stasher per accelerare l'implementazione della rete di armadietti intelligenti nel Regno Unito e in Europa, aiutando gli hotel e altre aziende a fornire servizi di deposito bagagli 24 ore su 24 attraverso l'adozione di soluzioni innovative.

Rafforzare la cooperazione per ampliare i servizi di deposito intelligente in destinazioni europee

Questa partnership prevede l'installazione e la messa in funzione nel Regno Unito di una prima serie di 100 armadietti intelligenti per il deposito bagagli, principalmente presso hotel, stazioni ferroviarie, aeroporti e centri turistici. In futuro si prevede che il numero di armadietti installati in collaborazione tra le due società aumenti fino a quota 1.000 o più.

Gli spazi inutilizzati delle hall degli hotel possono essere trasformati in punti di deposito bagagli self-service, offrendo così una nuova tipologia di servizio di deposito bagagli, che non prevede la presenza di personale dedicato. I viaggiatori possono depositare e ritirare i propri bagagli scansionando un codice QR, senza essere vincolati dagli orari di apertura della reception.

La partnership va oltre la semplice installazione di apparecchiature. Stasher dispone di un'ampia rete di punti di deposito e di risorse sul mercato locale, mentre Hive Box apporta solide competenze nello sviluppo di hardware per armadietti intelligenti, implementandoli su larga scala. Gli ordini e il traffico degli utenti provenienti da Stasher saranno gestiti tramite la rete di armadietti self-service di Hive Box. Le due società continueranno inoltre a rafforzare la cooperazione in ambito operativo, nell'ampliamento degli scenari e nei servizi localizzati, promuovendo congiuntamente l'offerta di servizi di deposito bagagli intelligenti nel mercato europeo.

Risoluzione delle problematiche legate al deposito bagagli in Europa

Il deposito bagagli è un'esigenza ricorrente dei viaggiatori, ma l'offerta sul mercato europeo è ancora disomogenea. Alcune delle principali stazioni ferroviarie hanno rimosso gli armadietti presenti in loco per motivi di sicurezza. I servizi di deposito bagagli con personale hanno spesso orari di apertura limitati, costringendo i viaggiatori ad adattare i programmi in base alla disponibilità del servizio. Il servizio di deposito bagagli negli hotel è solitamente gestito dal personale della reception, pertanto la sua disponibilità dipende dalla presenza del personale.

Gli armadietti intelligenti per il deposito bagagli introdotti a seguito di questa collaborazione sono stati progettati proprio per risolvere queste problematiche. I viaggiatori possono depositare e ritirare i propri bagagli semplicemente scansionando un codice QR, con accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza vincoli di orario del personale. Il servizio self-service è molto più pratico, consentendo al contempo ai viaggiatori di organizzare i viaggi con maggiore flessibilità.

Per hotel, negozi e altre strutture, questi armadietti consentono di trasformare spazi sottoutilizzati, come le hall e le aree commerciali, in punti di deposito bagagli self-service. Ciò riduce la necessità di personale in loco per la gestione dei bagagli, creando al contempo un'ulteriore fonte di ricavi derivanti dai servizi.

Grazie alla combinazione della rete locale di depositi bagagli di Stasher con le competenze di Hive Box nello sviluppo di armadietti intelligenti e nella loro implementazione su larga scala, le due aziende offriranno servizi di deposito bagagli intelligenti a un numero maggiore di utenti. In futuro, Hive Box prevede di continuare a collaborare con un numero crescente di partner internazionali per esplorare diversi scenari d'uso e promuovere l'implementazione delle proprie soluzioni di servizio nei mercati globali.

Referente: Sig.ra Yang, Tel: 86-10-63074558.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

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