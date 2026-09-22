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Torino, abuso su 12enne al parco dell’Arrivore: fermato presunto autore

Si tratta di un ventenne italiano di origini egiziane

Parco dell’Arrivore
Parco dell’Arrivore
22 settembre 2026 | 09.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E’ stato fermato ieri sera il presunto autore degli abusi compiuti venerdì scorso su un ragazzino di 12 anni al parco dell’Arrivore, alla periferia nord di Torino. Si tratta di un ventenne italiano di origini egiziane gravemente indiziato di aver commesso la violenza sessuale sul minore che, secondo la ricostruzione, avrebbe attirato con la scusa di un giro in monopattino e la promessa di un dolcetto in zona Regio Parco.

Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino e condotta dagli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato 'Barriera Nizza'.

La vicenda ha spinto i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Enzo Liardo, Ferrante De Benedictis ed Emilio Iodice a presentare una richiesta di comunicazioni in Sala Rossa, rivolta al sindaco di Torino, per conoscere "quali siano le strutture dell’amministrazione comunale competenti per il controllo del territorio e, in particolare, per la sorveglianza dei parchi".

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