Il ragazzo di 12 anni sarebbe stato avvicinato da un giovane di circa vent’anni e convinto a seguirlo con la proposta di fare un giro in monopattino

Un ragazzino minorenne avrebbe denunciato un presunto abuso sessuale avvenuto nella notte di venerdì 18 settembre al parco dell’Arrivore, alla periferia nord di Torino. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia, che mantiene il massimo riserbo e sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, il ragazzo di 12 anni sarebbe stato avvicinato da un giovane di circa vent’anni e convinto a seguirlo con la proposta di fare un giro in monopattino. I due avrebbero quindi raggiunto il parco dell’Arrivore, dove si sarebbe verificato il presunto abuso. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alla mezzanotte.

La vicenda ha spinto i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Enzo Liardo, Ferrante De Benedictis ed Emilio Iodice a presentare una richiesta di comunicazioni in Sala Rossa, rivolta al sindaco di Torino, per conoscere "quali siano le strutture dell’amministrazione comunale competenti per il controllo del territorio e, in particolare, per la sorveglianza dei parchi".

“È di poco meno di un mese fa la notizia di una ragazzina che ha subito abusi in un minimarket, ora quest’altra vicenda disgustosa, non possiamo abituarci a episodi come questi - sottolinea Liardo - ho presentato una richiesta di comunicazioni al sindaco o a chi per lui, l’assessore competente o il vice sindaco, per capire quale approccio ha l’amministrazione di fronte a questo nuovo episodio, ripeto disgusto, che è accaduto”.

La richiesta dei consiglieri arriva mentre proseguono gli accertamenti della Squadra mobile. FdI ha inoltre annunciato un presidio in strada dell’Arrivore, con la partecipazione del vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone e della vicecapogruppo di FdI alla Camera Augusta Montaruli.