Il cancelliere tedesco dopo la sconfitta elettorale in Meclemburgo-Pomerania occidentale e il trionfo di AfD: "Non c'è alcun dibattito sul mio ruolo nella Cdu"
"Queste elezioni segnano una svolta epocale". Così il cancelliere tedesco Friedrich Merz durante una conferenza stampa nella sede della Cdu dopo la sconfitta elettorale di ieri in Meclemburgo-Pomerania occidentale e il trionfo di AfD.
"La coalizione di governo resterà per garantire il futuro democratico della Germania", ha poi annunciato Merz dicendosi "grato alla Spd per avere deciso di restare nella mia coalizione". Inoltre "non c'è alcun dibattito sul mio ruolo nella Cdu", ha chiarito, affermando che "il voto va oltre la mia persona".