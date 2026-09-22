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Messico, uragano Polo si rafforza: potrebbe diventare 'catastrofico'

Si trova al largo della costa messicana e, al momento, le previsioni non indicano un impatto diretto del centro dell'uragano sulla terraferma

Messico, uragano Polo si rafforza: potrebbe diventare 'catastrofico'
22 settembre 2026 | 09.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'uragano Polo continua a rafforzarsi rapidamente al largo della costa pacifica del Messico e ha raggiunto la categoria 4 sulla scala Saffir-Simpson. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro nazionale uragani degli Stati Uniti (NHC), il ciclone potrebbe intensificarsi ulteriormente fino a raggiungere la categoria 5, la massima prevista dalla scala degli uragani.

Polo si trova al largo della costa messicana e, al momento, le previsioni non indicano un impatto diretto del centro dell'uragano sulla terraferma. La traiettoria prevista dovrebbe infatti mantenere il sistema sull'oceano, anche se la situazione resta in rapida evoluzione.

Forte intensificazione dell'uragano

A preoccupare i meteorologi è soprattutto la velocità con cui Polo si sta rafforzando. Dopo aver raggiunto la categoria 4, il ciclone potrebbe continuare a intensificarsi nelle prossime ore, con la possibilità di arrivare alla categoria 5 tra martedì e mercoledì.

La categoria 5 rappresenta il livello più elevato della scala Saffir-Simpson e corrisponde a un uragano con venti estremamente violenti e potenzialmente devastanti.

Piogge intense e mareggiate sulla costa

Anche se il centro di Polo dovrebbe rimanere al largo, la costa pacifica del Messico potrebbe comunque essere interessata dagli effetti della tempesta. Sono possibili piogge intense, forti onde, mareggiate e correnti pericolose, con il rischio di allagamenti e frane nelle zone maggiormente esposte.

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uragano Polo catastrofico uragano messico messico uragano uragano polo messico
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