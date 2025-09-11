Huawei condivide le sfide industriali alle finali mondiali di ICPC 2025

BAKU, Azerbaigian, 11 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Il team della St. Petersburg State University ha vinto il campionato mondiale ICPC 2025 alle finali mondiali del 49° concorso annuale di programmazione universitaria internazionale. 140 team di problem-solving d'élite provenienti da oltre 50 paesi di sei continenti hanno partecipato all'evento presso il Baku Convention Center, nella capitale dell'Azerbaigian. Dopo un'intensa competizione, il team che rappresenta la regione dell'Eurasia settentrionale ha ottenuto il punteggio più alto in 12 sfide di codifica e ha conquistato il primo posto.

In qualità di uno dei principali sostenitori dell'ICPC per la competizione, Huawei ha presentato ai concorrenti una sfida concreta relativa all'ottimizzazione delle fotografie nella galleria di un dispositivo mobile. La ICPC Challenge promossa da Huawei è stata progettata per contribuire a colmare il divario tra la conoscenza algoritmica teorica e l'applicazione industriale. La competizione, durata tre ore, si è conclusa con la vittoria del premio Challenge da parte della squadra dell'Università di Tokyo, che in seguito si sarebbe classificata seconda dietro a San Pietroburgo nel campionato principale.

Il Dr. Bill Poucher, direttore esecutivo dell'ICPC, ha osservato: "Che talento straordinario! Congratulazioni alla squadra della St. Petersburg State University e a quella dell'Università di Tokyo. Ringraziamo anche i nostri sponsor, con una menzione speciale a Huawei per il supporto dato all'ICPC World Finals Challenge".

Xiao Chunpeng, direttore del dipartimento di gestione dei concorsi di Huawei, ha affermato: "L'AI sta uscendo dal laboratorio ed entra nel mondo reale, e questo crea opportunità incredibili per i giovani di oggi. Huawei ha sempre riconosciuto il valore della ricerca di base e siamo onorati di avere la possibilità di collaborare a stretto contatto con organizzazioni come l'ICPC in questi concorsi internazionali. Condividendo le maggiori sfide che il settore si trova ad affrontare attualmente, possiamo aiutare le menti più brillanti ed eccezionali del mondo a esplorare nuovi modi per affrontarle. È questo il tipo di lavoro che continuerà a far progredire il settore nell'era dell'AI".

Huawei prevede di collaborare con l'ICPC per pubblicare online altre sfide per gli appassionati di software, tra cui competizioni su AI e algoritmi.

Huawei e l'ICPC approfondiranno inoltre le rispettive partnership con una serie di attività come campi di addestramento, sfide di campionato e incontri tecnologici. Insieme, mirano a promuovere una nuova generazione di talenti e a esplorare modi per risolvere problemi concreti per i settori nell'ambito dell'AI, dell'IT e degli operatori utilizzati in informatica.

Xiao ha spiegato che le competizioni globali per talenti non servono solo a mettere alla prova le competenze dei concorrenti, ma anche a mettere in connessione ecosistemi di talenti e settori diversi. "Huawei supporta con orgoglio queste piattaforme che aiutano a far emergere un numero persino superiore di talenti eccezionali in tutto il mondo, e spera che i prossimi futuri aiuteranno i giovani a tradurre nuove idee e competenze tecniche in progresso sociale e sviluppo industriale".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2770033/image_5019648_35865089.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.