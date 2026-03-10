Huawei presenta la propria visione per il settore dei trasporti, "Driving Mobility and Logistics into the Intelligent World", basata su cinque nuove soluzioni

BARCELLONA, Spagna, 10 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione del MWC Barcelona 2026, Huawei ha ospitato un forum dal titolo "Accelerate Transportation Digital Intelligence". Insieme a clienti, partner ed esperti del settore, Huawei ha esplorato nuovi percorsi per il trasporto intelligente, ha condiviso i suoi ultimi risultati tecnologici e ha annunciato cinque soluzioni innovative, volte a portare la mobilità e la logistica verso un mondo intelligente.

David Shi, Vicepresidente di ICT Marketing and Solution Sales di Huawei, ha affermato che "Huawei è orientata all'apertura, alla cooperazione e alla condivisione del successo. Lavoreremo con clienti e partner per costruire una solida base digitale e intelligente, connettendo flussi di passeggeri, merci, affari, business, ricavi e informazioni". Ha aggiunto, inoltre, che Huawei integrerà l'IA in scenari ferroviari, stradali, logistici, aeroportuali e portuali per migliorare la sicurezza e l'efficienza nel settore dei trasporti e della logistica, favorendo una maggiore collaborazione con i settori del turismo, dell'energia e del commercio per un futuro migliore.

Reha Çetin, CIO di Istanbul Grand Airport e CEO di IST System, ha sottolineato che, in quanto hub europeo in forte crescita, l'aeroporto di Istanbul continuerà a promuovere la trasformazione digitale Airport 5.0 e a offrire esperienze aeroportuali di nuova generazione, basate sulle tecnologie digitali all'avanguardia e dalle competenze ICT di Huawei.

Zaiming Ren, vicedirettore generale di CRSC International (divisione China Railway Signal & Communication), ha spiegato come il FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) migliori l'efficienza del controllo dei treni, aumenti la capacità di trasporto ferroviario e riduca i costi del ciclo di vita, aiutando i sistemi ferroviari avanzati a operare in modo più efficiente e sicuro.

L'IA è destinata a diventare il nodo centrale dei sistemi di trasporto intelligenti. Carlos López Gutiérrez, Direttore della Transportation BU (divisione trasporti) di SICE, ha detto: "SICE e Huawei stanno lavorando per utilizzare l'IA e le piattaforme di edge computing per esplorare e supportare vari scenari di trasporto, migliorando notevolmente la connettività delle infrastrutture e l'affidabilità del sistema dei trasporti".

I porti svolgono un ruolo cruciale nella stabilizzazione dei cicli economici e nella garanzia della continuità industriale e della catena di approvvigionamento. Yang Rong, ingegnere generale di Tianjin Port (Group) Co., Ltd., ha specificato che il porto di Tianjin ha sempre dato priorità all'integrazione delle ICT come il 5G, l'IA, il cloud computing e la guida autonoma nei propri servizi. Finora, hanno gestito digitalmente tutti gli elementi del porto e implementato un sistema di trasporto orizzontale intelligente, al fine di plasmare il futuro dei porti intelligenti di livello mondiale.

Rachad Nassar, Global Business & Strategic Partners Director della Smart Transportation BU di Huawei, ha annunciato che l'azienda ha creato una base digitale completa per il settore dei trasporti a livello globale. Grazie all'mplementazione un'architettura integrata di sensori intelligenti, connettività, piattaforme digitali e applicazioni, Huawei sta collaborando con i partner dell'ecosistema per lanciare cinque soluzioni specializzate in quattro scenari principali. Questa innovazioni offrono i seguenti vantaggi chiave:

Durante il forum, Huawei e Surge hanno annunciato il successo dell'implementazione commerciale della rete fissa wireless (FWA) 5G a 1,4 GHz per le linee ferroviarie, la prima al mondo. Questo traguardo rappresenta una svolta epocale nella connettività ferroviaria: fornisce reti di comunicazione di nuova generazione lungo le ferrovie dell'Indonesia e consente di ottenere una copertura di rete inclusiva a livello nazionale.

Inoltre, Huawei ha evidenziato le innovazioni fondamentali, realizzati in collaborazione con i propri partner globali, nel portare avanti l'ecosistema dei trasporti digitali e intelligenti. Un ottimo esempio è il Global Smart Port Showcase presentato con Shandong Port Group. Attraverso l'integrazione di big data, modelli di grandi dimensioni e altre tecnologie all'avanguardia, la vetrina mostra applicazioni specifiche come le operazioni digitali e la pianificazione intelligente, fungendo da modello per la modernizzazione dell'industria portuale mondiale.

Ad oggi, Huawei serve più di 100 porti, più di 210 aeroporti e compagnie aeree, più di 300 linee di metropolitana, oltre 180.000 km di ferrovie, che si estendono per oltre 200.000 km di reti stradali, progetti ITS in oltre 70 città e più di 200 imprese di logistica in tutto il mondo. Guardando al futuro, Huawei continuerà ad attuare la strategia "piattaforma + ecosistema". L'azienda è specializzata nello sviluppo di hub di trasporto, reti, flussi di passeggeri e merci, e sistemi di mobilità a bassa quota per creare una base digitale e intelligente per i trasporti e la logistica. Huawei si impegna a "guidare mobilità e logistica verso un mondo intelligente", potenziando il trasporto intelligente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2929040/1.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2929041/2.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2929042/3.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-presenta-la-propria-visione-per-il-settore-dei-trasporti-driving-mobility-and-logistics-into-the-intelligent-world-basata-su-cinque-nuove-soluzioni-302709758.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.