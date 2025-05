Huawei presenta la soluzione AI per data center e guida il settore verso una nuova era dell'elaborazione intelligente

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 15 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Il 13 maggio 2025 si è tenuto a Dubai il Global Data Center Facility Summit 2025 sul tema "Power the Digital Era Forward" (Portare l'era digitale nel futuro). Il summit ha richiamato oltre 500 leader di settore, esperti tecnici e partner dell'elaborazione intelligente per discutere di nuove opportunità di crescita e percorsi di sviluppo in materia di data center nell'era dell'AI, e ha lanciato la soluzione dedicata agli AI DC per velocizzare il passaggio del settore verso una nuova era di elaborazione intelligente.

Charles Yang, vicepresidente senior di Huawei e presidente globale di Huawei Digital Power per il marketing, le vendite e i servizi, nel suo discorso di apertura ha sottolineato che siamo nell'età dell'oro per quanto riguarda le infrastrutture informatiche, dato che i modelli AI portano vantaggi per vari settori. Si stima che entro il 2028 la capacità globale degli AI DC supererà i 100 GW e genererà uno spazio di mercato di oltre 600 miliardi di dollari USA nel solo settore delle infrastrutture energetiche.

Secondo Charles Yang, la maggiore affidabilità, l'implementazione più rapida e la maggiore domanda di energia sono diventate le tre principali sfide per lo sviluppo degli AI DC. Secondo Huawei in futuro saranno tre le tendenze di sviluppo importanti per gli AI DC:

Bob He, vicepresidente di Huawei Digital Power e presidente di Huawei Digital Power per la linea di prodotti Data Center Facility & Critical Power, è intervenuto al summit con un discorso dal titolo "Building a Robust Foundation for the Intelligent Computing Era" (Realizzare fondamenta solide per l'era dell'elaborazione intelligente).

Come evidenziato da Bob He, i centri di elaborazione intelligente vivono un momento di crescita esponenziale nella loro realizzazione, ma devono affrontare difficoltà quali la consegna rapida, l'implementazione elastica e il TCO contenuto. In risposta, Huawei ha proposto per prima cosa RASTM, i principi fondamentali per la realizzazione di AI DC.

Con prodotti affidabili, servizi per l'intero ciclo di vita e capacità di consulenza e progettazione professionali, Huawei collabora con i partner per realizzare soluzioni AI DC che contribuiscono a realizzare centri di elaborazione intelligenti caratterizzati da consegne rapide, affidabilità in tutti i domini, TCO ottimale e forte flessibilità, per il futuro dell'era digitale.

Nel corso del summit Huawei e la International Telecommunication Union (ITU), con il supporto di Alibaba Cloud, China Mobile Group Design Institute, China Telecom e China Unicom, hanno pubblicato congiuntamente il White Paper on the Safety of Lithium-ion Battery Applications in Data Centres ( Libro bianco sulla sicurezza delle applicazioni delle batterie agli ioni di litio nei data center), che delinea con sistematicità sette dimensioni chiave per migliorare la sicurezza delle applicazioni delle batterie agli ioni di litio nei data center, nell'obiettivo di imprimere un forte impulso allo sviluppo del settore dei data center caratterizzato da livelli elevati di affidabilità e qualità.

Grazie all'innovazione, Huawei Digital Power sarà ancora più presente nell'industria DC per oltrepassare i confini tecnologici, fornire prodotti e soluzioni all'avanguardia e guidare lo sviluppo d'eccellenza del settore, per gettare solide fondamenta per il mondo intelligente e portare l'era digitale nel futuro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2686993/image_5015379_9636836.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2686994/1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-presenta-la-soluzione-ai-per-data-center-e-guida-il-settore-verso-una-nuova-era-dellelaborazione-intelligente-302456778.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire