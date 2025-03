Huawei presenta l'aggiornamento completo della sua soluzione Xinghe Intelligent Campus per guidare verso l'era dell'IA le reti di campus basate sull'intelligenza artificiale e orientate all'esperienza

BARCELLONA, Spagna, 7 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Nel corso di MWC 2025, Huawei ha presentato l'aggiornamento completo della sua soluzione Xinghe Intelligent Campus, progettata per implementazioni di reti di campus basate sull'intelligenza artificiale e orientate all'esperienza. Questa soluzione si distingue per l'aggiornamento dell'esperienza wireless, delle applicazioni, di operazioni e manutenzione (O&M) e della sicurezza, contribuendo a creare una rete universitaria a prova di futuro con la migliore esperienza utente per prosperare nell'era dell'intelligenza artificiale.

Shawn Zhao ha affermato: "Nell'era dell'IA, Huawei integra attivamente l'intelligenza artificiale nelle reti di campus, ottenendo un aggiornamento dell'esperienza wireless, delle applicazioni, delle attività O&M e della sicurezza basato sull'intelligenza artificiale. Grazie alla sua leadership nelle reti di campus incentrate sull'esperienza, Huawei promuove ulteriormente un'adozione più rapida dell'intelligenza artificiale e dell'intelligence di settore per prosperare nell'era dell'IA insieme a clienti e partner".

La soluzione Huawei eccelle in quattro tipologie di upgrade dell'esperienza:

Guardando al futuro, Huawei continuerà a innovare la propria offerta Xinghe Intelligent Campus, rendendola ideale per diversi settori come i servizi pubblici, la finanza e l'istruzione. Ciò, a sua volta, ottimizzerà la produttività digitale e intelligente delle aziende e accelererà la trasformazione e l'ammodernamento di tutti i settori.

Per maggiori informazioni, fare clic sulla Xinghe Intelligent Campus Solution di Huawei.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2635571/image.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-presenta-laggiornamento-completo-della-sua-soluzione-xinghe-intelligent-campus-per-guidare-verso-lera-dellia-le-reti-di-campus-basate-sullintelligenza-artificiale-e-orientate-allesperienza-302395681.html