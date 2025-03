Huawei svela un'architettura di nuova generazione per gli impianti di produzione di energia elettrica in loco e linee guida per la costruzione di centri dati basati sull'IA

BARCELLONA, Spagna, 6 marzo 2025 /PRNewswire/ -- In occasione del lancio di prodotti e soluzioni durante l'MWC di Barcellona del 2025, He Bo, presidente della linea di prodotti Huawei per la struttura dei centri dati e l'alimentazione critica, ha presentato l'architettura di nuova generazione per gli impianti di produzione di energia elettrica in loco "Single SitePower" e le linee guida per la costruzione di centri dati basati sull'IA RASTM, aiutando gli operatori a prosperare come prosumer di energia e a costruire strutture TIC migliori nella nuova era dell'intelligenza artificiale.

"L'ascesa delle architetture di rete incentrate sui centri dati nell'era intelligente sta determinando una maggiore domanda di energia digitale e intelligente". Secondo He Bo, Huawei Digital Power sta apportando continue innovazioni alle architetture e alle soluzioni per aiutare gli operatori a prosperare come prosumer di energia.

Single SitePower: architettura intelligente di nuova generazione per gli impianti di produzione di energia elettrica in loco

Single SitePower è un'architettura di soluzioni intelligenti di nuova generazione per gli impianti di produzione di energia elettrica in loco. Essa adotta un esclusivo meccanismo di sinergia a tre livelli che comprende gli impianti di produzione di energia elettrica in loco, le reti wireless e le reti elettriche per implementare l'interazione bidirezionale dei flussi di energia e informazioni nel processo end-to-end dalla sorgente di energia, la rete e il carico fino allo stoccaggio. L'architettura supporta il rilevamento, la visualizzazione e la gestione full-link, migliorando l'efficienza energetica del sito e la disponibilità di energia, riducendo al contempo l'energia a intensità di carbonio della rete. L'architettura offre tre caratteristiche distinte:

Resiliente: Huawei integra le reti wireless e le reti degli impianti di produzione di energia elettrica in loco per implementare la sinergia tra rete e fonte, tra fonte e stoccaggio e tra stoccaggio e carico, e creare strutture resilienti durante l'intero processo.

Verde: tecnologie all'avanguardia come la connessione in serie ad alta tensione, gli ottimizzatori, gli algoritmi intelligenti, gli interruttori di circuito per i guasti da arco elettrico e i dispositivi di arresto rapido possono essere utilizzate per costruire siti ecologici e accelerare la monetizzazione del valore dell'energia verde.

Affidabile: Huawei ritiene che le batterie al litio sicure e di alta qualità debbano essere prese in considerazione in via prioritaria per garantire una comunicazione affidabile.

RASTM: linee guida per la costruzione di centri dati basati sull'IA

Dall'informatica generica all'informatica basata sull'intelligenza artificiale, i centri dati devono affrontare quattro sfide principali: affidabilità, incertezza, rapidità di consegna e fabbisogno elevato di energia. Grazie all'innovazione congiunta con i clienti globali, Huawei propone le linee guida per la costruzione di centri dati basati sull'IA RASTM:

Affidabili: con il rapido aumento del valore delle strutture di intelligenza artificiale, l'affidabilità diventa una sfida importante. I centri dati basati sull'IA dovrebbero adottare un'architettura avanzata, prodotti, una gestione intelligente e servizi professionali per garantire l'affidabilità durante tutto il loro ciclo di vita.

Agili: i centri dati basati sull'IA dovrebbero essere agili e adottare una progettazione modulare e il disaccoppiamento elettromeccanico per rispondere in modo flessibile a requisiti incerti e consentire una consegna rapida.

Sostenibili: l'efficienza dell'alimentazione elettrica sarà una delle principali preoccupazioni per i centri dati. L'attenzione al miglioramento dell'efficienza energetica si sposterà dall'efficienza delle singole apparecchiature all'efficienza di un sistema parallelo e, quindi, all'applicazione su larga scala della modalità di controllo operativo super economico.

"Sosteniamo il concetto dell'alimentazione per l'IA e l'IA per l'alimentazione e investiremo costantemente nell'innovazione tecnologica per promuovere una più profonda integrazione di tecnologie digitali, intelligenti e a basse emissioni di carbonio e costruire strutture TIC resilienti, verdi e affidabili, aiutando gli operatori a trasformarsi da consumatori di energia a prosumer", ha dichiarato He Bo.

L' MWC di Barcelona del 2025 si terrà dal 3 al 6 marzo a Barcellona, in Spagna. Durante l'evento Huawei presenterà i suoi ultimi prodotti e soluzioni presso lo stand 1H50 nel padiglione 1 della Fira Gran Via. Nel 2025, l'implementazione commerciale del 5G-A accelererà e l'IA aiuterà gli operatori a rimodellare l'azienda, l'infrastruttura e la manutenzione. Huawei sta lavorando attivamente con operatori e partner in tutto il mondo per accelerare la transizione verso un mondo intelligente.

