Hypershell conquista numerosi riconoscimenti all'IFA 2026 grazie a innovazioni senza precedenti nel settore e a un forte coinvolgimento dei visitatori

BERLINO, 9 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Hypershell, leader mondiale nel settore degli esoscheletri di consumo, ha concluso la sua partecipazione all'IFA 2026 con il debutto mondiale di Hypershell Halo™, progettato per la mobilità su qualsiasi terreno, il riconoscimento del settore con un totale di 21 premi e un forte coinvolgimento del pubblico globale nei segmenti consumer, commerciale e professionale.

La presentazione mondiale di Hypershell Halo è stata al centro della line-up del marchio all'IFA, in quanto primo prodotto del settore a coordinare quattro articolazioni motorizzate dell'anca e del ginocchio in un unico sistema per fornire un'assistenza potente e naturale e una protezione ovunque e in qualunque modo le persone si muovano. Con un peso di soli 2,6 kg e una potenza di picco di 1.490 W, offre un'autonomia della batteria fino a 20 km e si ripiega fino a occupare meno di 8 litri, rendendolo trasportabile in uno zaino.*

Hypershell ha ottenuto un ampio riconoscimento nel settore con quasi 20 premi assegnati da testate giornalistiche di spicco e specializzate, tra cui TechRadar, GameStar.de, T3, Netzwelt e Tom's Guide. A completamento dei riconoscimenti della stampa, il marchio ha ricevuto anche premi nelle categorie "Best in Mobility" e "Best in Design" come "Honoree" degli IFA Innovation Awards 2026, in riconoscimento della sua robotica indossabile avanzata, accessibile e incentrata sull'uomo.

Durante i cinque giorni di fiera, lo stand di Hypershell ha registrato un afflusso costante di visitatori, con code continue per provare i prodotti in prima persona. I partecipanti, tra cui appassionati di attività all'aria aperta, professionisti del settore e consumatori generici, hanno testato l'intera gamma di prodotti, fornendo un feedback positivo su tutti i principali parametri prestazionali, tra cui la sincronizzazione dell'andatura basata sull'intelligenza artificiale, il supporto adattivo intuitivo e i versatili casi d'uso, dall'allenamento fitness al supporto per la mobilità all'aperto e nella vita quotidiana. Sono stati inoltre presenti visitatori particolarmente interessati che hanno utilizzato esoscheletri Hypershell noleggiati per muoversi più comodamente all'interno dell'area espositiva.

Collegando l'esperienza del prodotto alla propria missione "Tech for Good", il marchio ha trasformato gli oltre 800.000 passi complessivi compiuti dai visitatori durante le prove in stand in una donazione benefica nell'ambito dell'iniziativa "Every Step Counts". Otto esoscheletri X Pro S, per un valore complessivo di 7.992 €, sono stati donati a Ramblers, l'ente benefico britannico dedicato alle passeggiate, per promuovere iniziative volte a migliorare l'accessibilità alle attività all'aria aperta.

Hypershell sta ampliando la propria presenza nel settore retail con zone dedicate all'esperienza in negozio che vengono lanciate nei mercati principali. Il marchio collabora con catene di negozi locali, tra cui Mediaworld e Unieuro in Italia, Decathlon e Fnac in Francia, Globetrotter in Germania, Intersport e Bründl Sports in Austria e Lehner in Svizzera, ampliando l'accesso pratico alla propria tecnologia per i consumatori locali. Maggiori dettagli sui negozi sono disponibili qui.

«L'IFA 2026 rappresenta una pietra miliare per Hypershell. La risposta travolgente riservata a Halo e l'ampio riconoscimento da parte del settore rafforzano la crescente domanda di una tecnologia di esoscheletro accessibile e orientata al consumatore», ha affermato Nick Wang, direttore vendite per l'Europa di Hypershell. «Mentre procediamo con i preordini globali di Halo, Hypershell amplierà anche la rete di vendita al dettaglio e di esperienza per portare questa tecnologia a un numero maggiore di utenti in tutta la regione».

Alla chiusura della fiera, la prima edizione limitata di 200 unità dell'Hypershell Halo Origin Edition – caratterizzata da un logo esclusivo, un numero di produzione unico e vantaggi aggiuntivi, al prezzo di 2.299 € – ha registrato una forte domanda di preordini. Le consegne a tappe dovrebbero iniziare a novembre, con ulteriori dettagli che saranno annunciati in prossimità della data di disponibilità. Il forte slancio dei preordini sottolinea direttamente la domanda dei consumatori per il prodotto nei mercati globali. Visita questa pagina per ulteriori dettagli sui preordini https://hypershell.tech/pages/hypershell-halo-exoskeleton.

Informazioni su Hypershell

Fondata nel 2021, Hypershell è un'azienda leader a livello mondiale nel settore degli esoscheletri, impegnata a potenziare le capacità di esplorazione umana. I suoi esoscheletri intelligenti si adattano in tempo reale al terreno, all'attività e alle intenzioni dell'utente, rendendo i movimenti più leggeri e naturali. Con prestazioni certificate da SGS e decine di migliaia di unità vendute in oltre 70 paesi, Hypershell potenzia, anziché sostituire, le capacità umane, plasmando un futuro in cui la robotica indossabile diventerà essenziale quanto uno zaino per l'esplorazione, il lavoro e il divertimento.

*Nota: per ulteriori specifiche e dettagli sul prodotto, visita il sito web ufficiale di Hypershell.

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