Hypershell ridefinisce la mobilità umana con Halo, l'esoscheletro per gamba di punta progettato per la mobilità su tutti i terreni

BERLINO, 3 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Hypershell, il marchio leader mondiale di esoscheletri per il mercato consumer, ha presentato oggi all'IFA 2026 Hypershell Halo™, il suo esoscheletro per gamba di punta progettato per la mobilità su tutti i terreni. Basato sull'innovativa architettura unificata Hypershell, sul controllo del movimento basato sull'intelligenza artificiale HyperIntuition™ 2.0 e sul nuovissimo sistema a quattro motori HyperDrive Pro, Halo è il primo esoscheletro del settore a coordinare quattro articolazioni motorizzate di anca e ginocchio in un unico sistema per offrire un'assistenza e una protezione potenti, naturali e senza restrizioni, ovunque e in qualsiasi modo le persone si muovano, dando loro maggiore libertà di movimento oltre i limiti fisici.

"Halo rappresenta una ricostruzione completa degli esoscheletri per il consumatore", ha affermato Kelvin Sun, CEO di Hypershell. "Non ci siamo limitati ad aggiungere ginocchia motorizzate a un esoscheletro per l'anca già esistente. Abbiamo riprogettato l'architettura, il sistema di alimentazione e l'intelligenza dell'intera parte inferiore del corpo, in modo che quattro articolazioni motorizzate possano muoversi all'unisono con l'utente. Il risultato è una nuova piattaforma progettata per ampliare non solo la distanza che le persone possono percorrere, ma anche la gamma di terreni e movimenti che possono affrontare."

L'architettura unificata e HyperIntuition™ 2.0 sbloccano la mobilità su tutti i terreni e per tutti i movimenti.

Halo presenta la rivoluzionaria Hypershell Unified Architecture, una novità assoluta nel settore. Una struttura portante continua in fibra di carbonio attraversa anca, coscia, ginocchio e parte inferiore della gamba, creando un percorso di trasferimento della forza diretto. Questo permette a tutte e quattro le articolazioni motorizzate di funzionare come un unico sistema coordinato per l'intera gamba, fornendo propulsione, supporto al carico, controllo della discesa e ammortizzazione all'atterraggio.

La struttura di Halo è progettata per la libertà di movimento del corpo. L'innovativo giunto adattivo Fish-Spine collega il motore dell'anca alla leva della gamba, consentendo alla struttura di seguire il movimento naturale dell'anca anziché bloccarsi su un asse meccanico fisso. Offrendo fino a 198° di escursione laterale e 167° di movimento antero-posteriore, permette un movimento fluido e multidirezionale in diverse posture.

L'architettura unificata presenta la fascia per la coscia AeroFlex V, progettata per adattarsi ai diversi contorni del corpo. Sostituendo i tradizionali pannelli rigidi posteriori sulla coscia, permette una ridistribuzione naturale della pressione e del carico quando chi la indossa si alza, si siede, si accovaccia o si muove su terreni irregolari, migliorando il comfort senza compromettere la stabilità.

A rendere intelligente questa libertà meccanica è HyperIntuition™ 2.0, il nuovissimo algoritmo di controllo del movimento di Hypershell. Costruito attorno a un'architettura Mixture-of-Experts (MoE), la prima nel settore degli esoscheletri, HyperIntuition™ 2.0 va oltre il controllo convenzionale basato su regole. Diverse reti neurali specializzate, lavorando insieme in tempo reale, interpretano i cambiamenti di movimento, terreno e carico, consentendo una distribuzione continua dell'assistenza decisionale su tutte e quattro le articolazioni motorizzate.

Oltre 30 sensori ad alta precisione di HyperSense Pro catturano continuamente i movimenti della parte inferiore del corpo, mentre il chip AI HyperCore Pro li elabora in tempo reale. Addestrato su oltre 10.000 ore di dati di movimento di alta qualità, HyperIntuition™ 2.0 è in grado di anticipare l'intenzione di movimento con circa 200 millisecondi di anticipo e di regolare l'assistenza fino a 2.500 volte al secondo. Halo è quindi in grado di seguire i movimenti di chi lo indossa con una latenza praticamente nulla, passando naturalmente da un movimento all'altro senza richiedere agli utenti di cambiare modalità.

Grazie all'apprendimento per rinforzo con interazione umana (Human-in-the-Loop), HyperIntuition™ 2.0 fa un ulteriore passo avanti, adattando l'assistenza nel tempo all'andatura, all'asimmetria, alla forza e alle preferenze di ciascun utente. Anziché chiedere agli utenti di adattarsi all'esoscheletro, Halo si adatta sempre più all'individuo, fornendo un supporto più preciso, misurato e personalizzato.

HyperDrive Pro: La potenza di quattro motori resa indossabile

Il nuovissimo sistema a quattro motori HyperDrive Pro di Halo eroga una potenza di picco fino a 1.490 W su tutta la gamba.

HyperDrive Pro offre potenza con un peso eccezionalmente ridotto. Hypershell ha riprogettato il sistema elettromagnetico del motore e l'architettura di riduzione per portare ogni unità di potenza del ginocchio a soli 170 g, mentre l'alloggiamento leggero in lega di magnesio riduce ulteriormente la massa dell'intero sistema.

Questa potenza erogata, insieme alla sua architettura unificata, consente a Halo di offrire una protezione attiva del ginocchio. Le articolazioni motorizzate di anca e ginocchio lavorano insieme per condividere estensione, carico e coppia frenante durante i movimenti più impegnativi, riducendo l'affaticamento muscolare del ginocchio fino al 40% durante gli squat, contribuendo al contempo a sollevare il corpo durante le salite e ad attutire gli impatti ripetuti al variare del terreno.

La nuova batteria Hypershell PocketVolt pesa solo 370 g e offre fino a 20 km di autonomia in un design compatto e rimovibile. Può essere sostituita rapidamente e trasportata in vita o separatamente in uno zaino, supportando escursioni di un'intera giornata senza appesantire il telaio dell'esoscheletro.

La vera mobilità ti segue ovunque tu vada.

Con soli 2,6 kg, Halo offre un supporto completo per le gambe in un design pensato per essere indossato tutto il giorno. La sua struttura in fibra di carbonio e titanio di grado aerospaziale combina la resistenza necessaria per gli impatti, i movimenti ad alta velocità e i terreni più impegnativi con il peso ridotto necessario per mantenere il sistema leggero, discreto e naturale anche durante un utilizzo prolungato.

Progettato fin dall'inizio per l'outdoor, Halo è concepito per essere portatile e affidabile. Halo si ripiega fino a un volume inferiore a 8 litri e può essere riposto in uno zaino. È compatibile con zaini fino a 85 litri, inclusi gli zaini da alpinismo ad alta capacità, consentendo agli utenti di indossare Halo senza rinunciare ai sistemi di trasporto necessari per escursioni più lunghe o impegnative. In condizioni meteorologiche e ambientali variabili, Halo è certificato IP54 per la protezione da polvere e schizzi d'acqua.

Un innovativo sistema a cinque fibbie semplifica l'applicazione rispetto ai tradizionali sistemi indossabili per la gamba. La regolazione continua e le leve QuickFit consentono di configurare la vestibilità con precisione fin dal primo utilizzo; una volta regolato, Halo può essere indossato nuovamente in circa 20 secondi e rimosso in soli 5 secondi.

Halo include anche Shelly, il primo assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale sviluppato specificamente per gli esoscheletri destinati al consumatore. Attraverso la comunicazione vocale o tramite messaggi con Shelly, gli utenti possono configurare il dispositivo, personalizzare l'assistenza e pianificare i percorsi, mentre Shelly apprende gradualmente le loro abitudini di movimento e preferenze per rendere il supporto più intuitivo nel tempo.

Hypershell Halo™ Origin Edition, prezzi e disponibilità

Le prime 200 unità di Halo saranno lanciate come Origin Edition; ciascuna sarà caratterizzata da un logo esclusivo, un numero di produzione unico e ulteriori vantaggi esclusivi. L'Origin Edition è ora disponibile per il preordine a partire da 2.299 EUR. La disponibilità iniziale copre Stati Uniti, Canada, Europa, Regno Unito.

Le vendite ufficiali e le consegne graduali inizieranno a novembre; ulteriori dettagli sul lancio per ciascun mercato saranno annunciati in prossimità della data di disponibilità. Maggiori informazioni sul prodotto sono disponibili qui.

Hypershell ha raggiunto più di 70 paesi e regioni, supportata da quasi 200 punti di contatto esperienziali offline in tutto il mondo. Halo rappresenta l'ultimo passo dell'azienda verso la sua visione di un mondo in cui le persone possano muoversi liberamente, esplorare con audacia, lavorare in modo efficiente e andare oltre ciò che un tempo sembrava possibile.

Informazioni su Hypershell

Fondata nel 2021, Hypershell è un'azienda leader a livello mondiale nel settore degli esoscheletri, specializzata nel potenziamento delle capacità esplorative dell'uomo. I suoi esoscheletri intelligenti si adattano in tempo reale al terreno, all'attività e alle intenzioni dell'utente, rendendo i movimenti più leggeri e naturali. Con prestazioni certificate da SGS e decine di migliaia di unità vendute in oltre 70 Paesi, Hypershell potenzia, anziché sostituire, le capacità umane, plasmando un futuro in cui la robotica indossabile diventerà essenziale quanto uno zaino per l'esplorazione, il lavoro e il divertimento.

Nota: Salvo diversa indicazione, i dati relativi alle prestazioni del prodotto si basano su test condotti in condizioni controllate specifiche. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'utente, dell'ambiente e delle modalità di utilizzo. Per informazioni dettagliate su condizioni e metodi di prova, consultare il nostro sito web.

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