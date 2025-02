I dolci alla Cena di Gala a Casa Sanremo per Forbes sono targati Mizzica ”

A Realizzarli, la Pasticceria "Mizzica Specialità Siciliane"...

SANREMO 11.02.25, i dolci per la serata OPERNING GALA in colaborazione con Forbes, rivista Statunitenze di industria, Finanza a casa Sanremo sono stati affidati ai Maestri pasticceri di Mizzica Specilità Siciliane, dopo la Max torta inaugurale del 1 febbraio con Carlo Conti in occasione dell’apertura di Casa Sanremo, l’azienda Mizzica è stata chiamata a realizzare anche Cannoli e Cassate Siciliane con ricotta di pecora di Palermo e mandorle di Avola.

Il Maestro pasticcere Salvo Pignataro assieme al Socio Claudio Paratore entrambi Siciliani hanno realizzato queste sfiziosità per tanti personaggi che sono intervenuti per l’occasione nella splendita location della Lange di Casa Sanremo di Vincenzo Russolillo, presidente della Gruppo Eventi spa, quest’ultima allestita con rose e fiori rossi, candelabri in cristallo e candele bianche con un tovagliato elegantissimo scelto per l’occasione .

Una serata all’insegna del divertimento con la musica scelta dallo staff formato da Marzia Savi, esperta in diritto d’autore e music bussines, Giovanni Valle esponente di Spicco nell’industria musicale, Davide D’atri Ceo di Soundreed spa, Ciro Buccolieri figura di riferimento nella scena urban D’Italia, Nicola Formichella giornalista, Gabriele Parpiglia Giornalista e scrittore, alla serata hanno partecipato numerose personalità di rilievo del panorama dello spettacolo Italiano.

Mizzica Specilità Siciliane, conta ben 4 store in Abruzzo, esattamente a Pescara, Chieti, Francavilla al Mare e Montesilvano e 1 in Sicilia, nella splendida Taormina in Via Apollo Arcageta 13.

Mizzica Specialità Siciliana nasce nel 2015 da Claudio Paratore e Salvo Pignataro entrambi Siciliani e da allora hanno portato le prelibatezze culinarie Siciliane in giro per il mondo e vogliono continuare a farlo, con l’aiuto di altri imprenditori Italiani e stranieri che lo vorranno grazie all’apertura del ramo Franchising che l’azienda ha predisposto, cosi da portare in alto la tradizione culinaria Sicula.

Allora vi aspettiamo per tutta la settimana Sanremese in tutti gli eventi di Casa RAI e Casa SANREMO con le specialità targate "Mizzica Specialità Siciliane".

Facebook :Mizzica Specialità Siciliane Instagram mizzica_specialità_siciliane Sito : Mymizzica.com

Per info: Resp.Comunicazione Mizzica S.r.l. Claudio Paratore