I fenomeni sociali che influenzano le tendenze della mise en place nel 2025 secondo Villeroy & Boch

Milano, 21 febbraio 2025. I trend nel design non sono semplici mode passeggere, ma sono strettamente collegati ai grandi cambiamenti sociali del nostro tempo. Temi come la ricerca della propria autenticità, l’urbanizzazione, il rapporto con la natura e una società in evoluzione influenzano anche il modo in cui viviamo e arrediamo le nostre case. Ecco perché Villeroy & Boch osserva costantemente le nuove tendenze e le trasformazioni sociali, consapevole che i suoi design non sono solo concetti estetici, ma anche espressione dei bisogni e dei valori che guidano la vita quotidiana delle persone

Bisogno di autorealizzazione: la casa come vetrina dello stile personale

Esprimere la propria individualità è una tendenza centrale, con due approcci principali nel design degli interni. Da un lato, lo stile si fa audace e creativo, con colori vivaci e forme insolite, come nelle collezioni Memphis e Miami de La Boule di Villeroy & Boch, che riflettono un’estetica brat. La Boule Miami, in particolare, offre infinite possibilità di personalizzazione, creando look unici e su misura. Dall’altro lato, lo stile si esprime in modo più sobrio e raffinato, con un focus sull’essenzialità e la qualità, evocando un’eleganza demure. La collezione Afina di Villeroy & Boch rappresenta questo approccio, con dettagli raffinati e una moderna forma coupé, che si distingue dalle tradizionali porcellane bianche. Realizzata con porcellana Premium di alta qualità, Afina è sinonimo di eleganza senza tempo e gusto sofisticato.

Urbanizzazione: influenze internazionali sulla tavola

L’urbanizzazione crescente porta con sé una maggiore diversità culturale e sociale nelle città. Stili di vita e tradizioni differenti si incontrano, influenzando anche la mise en place. Sempre più persone adottano usanze provenienti da altre culture, integrandole nella propria quotidianità. Villeroy & Boch ha risposto a questa tendenza con la collezione La Petite Boule. La piccola sfera in porcellana nasconde un set di cinque ciotole e piatti, ideali per servire aperitivi. Pensata per aggiungere un tocco cosmopolita alla mise en place, la collezione celebra l’interazione sociale e il piacere della convivialità. La tavola si trasforma così in un luogo vivace, dove influenze globali si incontrano per dare vita a fusioni creative e originali

Natura e uno stile di vita sano: il benessere inizia dalla tavola

Uno stile di vita sano non riguarda più soltanto la salute fisica: oggi, il concetto di benessere abbraccia corpo, mente e anima in una visione olistica. Nel mondo della mise en place, questa tendenza si riflette in prodotti che trasmettono leggerezza e armonia. Con i suoi colori delicati e le superfici perlacee, ecco che la collezione Perlemor di Villeroy & Boch crea un’atmosfera rilassante e trasforma la tavola in un’oasi di benessere. Un altro tema fondamentale, che trova una perfetta espressione nello stile ceramico di Perlemor, è il ritorno alla natura. Le tonalità morbide di verde di Perlemor Alga portano sulla tavola la bellezza e la diversità dell’ambiente naturale, creando una connessione armoniosa tra design moderno e il mondo della natura.

