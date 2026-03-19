I maestri del caffè si contendono il palcoscenico mondiale

Alla Julius Meinl Barista Cup 2026, i baristi internazionali si sfidano per il titolo

VIENNA, 19 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Ogni giorno, i baristi di tutto il mondo servono oltre cinque milioni di tazze di caffè Julius Meinl, contribuendo a definire l'esperienza degli ospiti in caffetterie, ristoranti e hotel. Per celebrare questi professionisti e la loro maestria dietro ogni tazza, il marchio di caffè premium Julius Meinl organizza la Julius Meinl Barista Cup, una competizione internazionale che riconosce l'abilità, la creatività e la passione die migliori baristi del settore.

Da aprile a luglio 2026, si svolgeranno competizioni nazionali in 17 paesi: Austria, Bosnia, Croazia, Repubblica Ceca, Georgia, Italia, Moldavia, Polonia, Romania, Slovacchia, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, Serbia, Germania, Slovenia, Cina e Ungheria. I campioni nazionali accederanno alla Grand Finale, che si terrà nella città natale di Julius Meinl, Vienna, il 4 settembre 2026.

Dalle caffetterie locali alla scena internazionale

I baristi che lavorano in caffetterie, ristoranti e hotel che servono caffè Julius Meinl sono invitati a candidarsi ora. I candidati selezionati competeranno a livello nazionale, dimostrando le proprie abilità davanti a una giuria di esperti in tre categorie: Espresso, Cappuccino e Signature Drink.

Alla Gran Finale, il miglior punteggio di ogni categoria vincerà un viaggio esclusivo in un paese d'origine del caffè. L'esperienza offre ai baristi un'opportunità rara dove potranno immergersi nella sua cultura e scoprire da vicino le pratiche della coltivazione sostenibile. La Julius Meinl Barista Cup rappresenta un percorso d'eccellenza che consente ai baristi di mostrare e sviluppare ulteriormente le proprie competenze all'interno di una comunità internazionale.

" La prima Julius Meinl Barista Cup nel 2024 è stata un momento straordinario per celebrare la passione e la competenza che i baristi hanno portato in gara. La loro dedizione è stata davvero fonte di ispirazione. Siamo entusiasti di rilanciare la Julius Meinl Barista Cup nel 2026, accogliendo altri cinque paesi e continuando a sostenere i baristi a livello globale", afferma Christina Meinl, membro della famiglia di quinta generazione.

Maestria e creatività al centro della competizione

I baristi gareggeranno utilizzando la miscela Gloriette Gold di Julius Meinl, parte della linea con doppia certificazione The Originals Bio Fairtrade, ispirata alla cultura dei caffè di Vienna. La gamma è pensata per professionisti che valorizzano la sostenibilità e la qualità premium. Durante la competizione, i partecipanti mostreranno le loro competenze tecniche, la creatività e l'interpretazione personale della miscela.

Supportato da partner d'eccellenza del settore

La Julius Meinl Barista Cup è supportata dai principali partner del settore: Rancilio Group, Fiorenzato, DaVinci Gourmet e BWT. I partecipanti lavoreranno con macchine per espresso Rancilio Specialty RS1 certificate SCA e macinacaffè Fiorenzato ad alta precisione, insieme alla tecnologia dell'acqua purificante e mineralizzante di BWT per garantire il sapore ottimale. DaVinci Gourmet si unisce come partner ufficiale degli sciroppi, supportando i baristi nella creazione di Signature Drink distintivi.

"La collaborazione con i marchi leader del settore è centrale nel nostro ruolo di partner del caffè. Forniamo ai baristi gli strumenti per offrire un'esperienza premium in ogni tazza.", aggiunge Andreea Postolache, Global Marketing & Sales Director di Julius Meinl Coffee Group.

I baristi possono candidarsi per la Julius Meinl Barista Cup qui. Segui @JuliusMeinlOfficial su Instagram per una copertura esclusiva degli eventi e per scoprire quali paesi usciranno vittoriosi.

NOTA PER I REDATTORI

Informazioni su Julius Meinl: Fondata nel 1862, Julius Meinl è una delle torrefazioni di caffè più antiche al mondo e un marchio iconico della caffetteria di Vienna. La dedizione alla qualità è un marchio di fabbrica di famiglia da cinque generazioni. Con oltre 160 anni di esperienza nella ricerca, tostaura e torrefazione, Julius Meinl è il partner di caffè preferito dalle principali caffetterie di Vienna. Oggi, i caffè e i tè Julius Meinl creano momenti significativi per clienti e consumatori in tutto il mondo, e sono venduti in oltre 50.000 hotel, caffetterie e ristoranti in 70 paesi, oltre a un numero crescente di punti vendita al dettaglio.

Contatto stampa

Jaqueline SiebererPortavoce per la Comunicazione Aziendale e la StampaJulius Meinl 1862 GmbHEmail: jaqueline.sieberer@meinl.group www.juliusmeinl.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2937960/Julius_Meinl.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2937959/Julius_Meinl_Logo.jpg

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