IBL Banca: interessi al 3,50% lordo con il conto ControCorrente

Il tasso si applica ai nuovi clienti per 12 mesi ed è valido per importi fino a 100.000 euro, con canone gratuito per un anno.

Zero vincoli:le somme sul conto corrente ControCorrente sono sempre libere e disponibili.

Roma, 25 settembre 2024 – IBL Banca presenta la nuova promozione sul conto corrente ControCorrente, con il tasso lordo che sale al 3,50%.

Lanciato nel giugno 2021, ControCorrente si distingue per la sua combinazione di remunerazione della liquidità, funzionalità digitali avanzate e supporto in filiale.

L’attuale offerta è rivolta ai nuovi clienti che aprono ControCorrente dal 10 settembre 2024 al 10 gennaio 2025 (salvo esaurimento plafond).

Le somme depositate sul conto sono libere e prelevabili in qualunque momento senza vincoli o penali, con interessi che maturano automaticamente sulla base del saldo liquido giornaliero. Inoltre, trattandosi di un conto corrente, non è prevista l’imposta di bollo proporzionale applicata ai conti deposito e pari allo 0,20% calcolato sulle giacenze.

Nel dettaglio, il tasso del 3,50% lordo è riconosciuto per 12 mesi sulle somme fino a 100.000 euro, mentre per le somme eccedenti i 100.000 euro la remunerazione è del 2% lordo.

Dopo i primi 12 mesi, per i nuovi clienti il conto ControCorrente prevede la remunerazione al tasso base, applicata su due scaglioni di importo: 0,10% lordo su giacenze fino a 30.000 euro e 1% lordo sulle somme eccedenti i 30.000 euro.

La promozione prevede anche la gratuità del canone per il primo anno. Successivamente, il canone può essere scontato, o anche azzerato per il pacchetto Semplice, rispettando alcuni semplici criteri, come l’accredito di stipendio/pensione o entrate mensili superiori a 800 euro, attivazione vincolo, giacenza media mensile superiore a 5.000 euro.

IBL Banca propone inoltre depositi vincolati che consentono di avere un rendimento elevato sui risparmi in modo semplice e sicuro. Sono disponibili diverse scadenze di Time Deposit IBL, da 3 mesi a 36 mesi, attivabili senza spese tramite home banking, app o in filiale.

