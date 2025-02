Il CIO e TCL annunciano una partnership globale TOP fino al 2032

MILANO, 26 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha annunciato oggi una partnership globale a lungo termine con l'azienda tecnologica TCL, che durerà fino al 2032. TCL diventerà il Partner Olimpico e Paralimpico Mondiale nella categoria delle Attrezzature Audiovisive per la Casa e degli Elettrodomestici.

Grazie a questa collaborazione, i prodotti TCL offriranno nuove esperienze sia ai fan che agli atleti, dalle installazioni digitali nelle sedi dei Giochi Olimpici e Paralimpici agli elettrodomestici nel Villaggio Olimpico. Le due organizzazioni lavoreranno insieme per portare la magia delle Olimpiadi e Paralimpiadi a miliardi di persone in tutto il mondo attraverso campagne di marketing innovative. TCL avrà un ruolo chiave nell'ambito dell'Agenda Olimpica sull'Intelligenza Artificiale, supportando le esperienze dei fan e degli atleti sia nelle sedi dei giochi che a casa. Inoltre, TCL sosterrà l'iniziativa "Athlete Moments" durante i Giochi Olimpici, permettendo agli atleti di connettersi immediatamente con i propri cari subito dopo le competizioni.

Grazie a questo accordo, il CIO redistribuirà le entrate ricevute per fornire sostegno finanziario alle organizzazioni sportive di tutto il mondo, inclusi tutti i Comitati Olimpici Nazionali e i loro atleti, oltre ai Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici e dei Giochi Olimpici Giovanili fino al 2032.

Durante la cerimonia di annuncio, svoltasi a Pechino presso la suggestiva sede del "Water Cube" (Giochi Olimpici 2008) / "Ice Cube" (Giochi Olimpici Invernali 2022), il Presidente del CIO, Thomas Bach, ha dichiarato:

"Il CIO è entusiasta di annunciare la nuova partnership con TCL, un leader mondiale nei settori della televisione e dei beni per la casa. TCL ha una lunga storia di supporto allo sport in tutto il mondo e, con questa collaborazione, porta la sua ambizione di ispirare grandezza a nuovi livelli, proprio sul più grande e ispirante palcoscenico sportivo globale: i Giochi Olimpici."

Anche Li Dongsheng, Fondatore e Presidente di TCL, ha espresso il proprio entusiasmo:

"Siamo onorati di diventare Partner Olimpici e Paralimpici Mondiali. In qualità di marchio tecnologico globale leader, TCL ha sempre puntato a 'Ispirare Grandezza', in perfetta sintonia con lo spirito olimpico. I Giochi Olimpici ispirano miliardi di persone in tutto il mondo e, attraverso questa partnership, le nostre innovazioni permetteranno ai Giochi di offrire esperienze eccezionali a un pubblico globale. TCL continuerà inoltre a rispettare la propria responsabilità sociale d'impresa, sostenendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile olimpici e contribuendo a creare un futuro migliore."

Da decenni, TCL supporta il mondo dello sport attraverso numerose collaborazioni. Ai Giochi Olimpici e Paralimpici, TCL offrirà nuove esperienze visive e di lifestyle grazie a una gamma di soluzioni intelligenti, tra cui TV, climatizzatori, frigoriferi, lavatrici, sistemi audio, proiettori e gli occhiali smart TCL RayNeo.

Fondata nel 1981, TCL si impegna a "Costruire un Futuro Sostenibile e Connesso con la Tecnologia Avanzata", promuovendo uno stile di vita intelligente e sano grazie a esperienze di nuova generazione. Con 46 centri di ricerca e sviluppo e 38 stabilimenti produttivi in tutto il mondo, TCL opera in oltre 160 Paesi e regioni, confermandosi un brand tecnologico competitivo a livello globale.

Jiří Kejval, Presidente della Commissione Entrate e Partnership Commerciali del CIO, ha commentato:

"TCL è un leader globale nel suo settore ed è uno dei brand in più rapida crescita al mondo. Il programma TOP Partner continua a offrire ai principali brand e marketer una piattaforma di marketing senza pari, basata sulla portata globale e sui valori dei Giochi Olimpici. L'annuncio di oggi testimonia questa eccellenza, accogliendo TCL nella propria famiglia."

Informazioni sul CIO

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro, civile e non governativa, composta da volontari, impegnata nella costruzione di un mondo migliore attraverso lo sport. Il CIO redistribuisce oltre il 90% dei suoi ricavi al movimento sportivo globale, garantendo un sostegno economico quotidiano pari a 4,2 milioni di dollari per aiutare atleti e organizzazioni sportive a tutti i livelli nel mondo.

TCL

TCL Electronics (1070.HK) è un'azienda di elettronica di consumo in rapida crescita e attore leader nell'industria globale dei TV. Fondata nel 1981, opera ad oggi in oltre 160 mercati a livello globale. TCL è specializzata nella Ricerca e Sviluppo, e nella produzione di prodotti di elettronica di consumo che spaziano tra TV, audio ed elettrodomestici smart.

