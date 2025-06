IL CONTO ALLA ROVESCIA È INIZIATO: MANCANO DUE SETTIMANE AL CALCIO DI INIZIO DI UEFA EURO 2025™ FEMMINILE

IL CALCIO ARRIVA IN SVIZZERA QUEST'ESTATE CON UEFA EURO 2025™ FEMMINILE. HUBLOT, LA PRIMA MAISON DI OROLOGI NEL MONDO DEL CALCIO, CRONOMETRERÀ OGNI MINUTO IN QUALITÀ DI CRONOMETRISTA UFFICIALE DEL TORNEO

NYON, Svizzera, 18 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Mancano due settimane! UEFA EURO 2025™ femminile inizia mercoledì 2 luglio e Hublot sarà presente per cronometrare ogni minuto. Questa festa del calcio verrà disputata da 16 squadre in otto diversi luoghi della Svizzera, terra natale del marchio. Hublot, la prima maison svizzera di orologi di lusso nel mondo del calcio, sarà il cronometrista ufficiale del torneo e tornerà a ricoprire il ruolo che già le competeva tre anni fa, quando l'evento si è tenuto in Inghilterra.

Hublot godrà di grande visibilità durante tutta la competizione, grazie alla grafica sullo schermo per i telespettatori e, ovviamente, all'iconico tabellone di bordo campo a forma di Big Bang, usato dal quarto uomo per indicare sostituzioni e tempi supplementari. Il famoso logo bianco e nero di Hublot apparirà sugli schermi a LED che circondano il campo durante le partite e sugli schermi giganti degli stadi ospitanti.

Gli ufficiali di gara indosseranno l'orologio connesso Big Bang e Gen3 di Hublot, uno smartwatch all'avanguardia creato esclusivamente per gli arbitri e i loro assistenti. Questo modello è dotato di funzioni pensate per migliorare le prestazioni di tali figure, come ad esempio il monitoraggio dei cartellini gialli e dei tempi supplementari al termine di una partita.

Nel frattempo, durante il torneo molte calciatrici, allenatori e opinionisti sfoggeranno gli orologi della collezione Hublot, tra cui le rivoluzionarie, colorate e brillanti novità presentate al Salone Watches & Wonders 2025 di Ginevra lo scorso aprile per celebrare il 20° anniversario del Big Bang, l'orologio sportivo di lusso di Hublot che ha fatto la storia.

Hublot è inoltre lieta di annunciare che due grandi atlete del calcio femminile scenderanno in campo quest'estate in qualità di Friend of the Brand. L'innovativa maison svizzera di orologi di lusso è orgogliosa di collaborare con la leggendaria calciatrice norvegese Ada Hegerberg, Friend of the Brand dal 2019, prima vincitrice del Pallone d'Oro femminile (assegnato alla migliore calciatrice del mondo) e capocannoniere di tutti i tempi nella storia della UEFA Champions League™ femminile.

Quest'anno Hublot è entusiasta di accogliere nella sua famiglia di atleti d'élite la superstar spagnola Aitana Bonmatí. A soli 27 anni, Aitana è considerata una delle più grandi calciatrici mai esistite. Nel corso della sua dinamica carriera, la centrocampista dell'FC Barcelona Féminin ha vinto innumerevoli trofei di club e premi individuali, tra cui il Pallone d'Oro per due anni consecutivi, nel 2023 e nel 2024. Ha contribuito a trasformare la nazionale spagnola in una potenza straordinaria. È stata anche nominata vincitrice del Pallone d'Oro come migliore calciatrice della Coppa del Mondo Femminile FIFA™ 2023 in Australia e in Nuova Zelanda e ha guidato la Spagna alla vittoria della prima Coppa del Mondo FIFA™ davanti a un pubblico record. La Spagna si presenta al torneo di quest'estate come favorita alla conquista del trofeo.

Sia Ada che Aitana sfoggeranno i colorati e vivaci esemplari della collezione Big Bang One Click Joyful, nella campagna estiva di Hublot che celebra la competizione. Ada indosserà il One Click Joyful Steel Pink, un esemplare in acciaio da 33 mm con cinturino in caucciù bianco e rosa foderato e 36 zaffiri rosa incastonati nella lunetta, mentre Aitana indosserà il One Click Joyful Steel Orange, una versione dello stesso orologio ma con un cinturino in caucciù bianco e arancione foderato e 36 zaffiri arancioni incastonati nella lunetta.

Hublot vanta una lunga tradizione nel mondo del calcio. Nel 2006 è stata la prima maison svizzera di orologi di lusso a investire nello sport più popolare al mondo, avviando una collaborazione con la squadra nazionale svizzera. Questo primo approccio si è trasformato rapidamente in un rapporto più profondo con il mondo dello sport: l'Orologio ufficiale di UEFA EURO 2008™ è firmato Hublot, che nel 2010 diventa Cronometrista ufficiale della Coppa del mondo FIFA™.

Da allora, Hublot ha cronometrato tutti i principali tornei internazionali di calcio maschile, a cui si aggiungono le competizioni UEFA come la UEFA Champions League™ e la Premier League™ inglese, il campionato sportivo più seguito al mondo. Nel 2023, Hublot ha dato prova del suo impegno a sostegno dello sviluppo del gioco femminile diventando Cronometrista Ufficiale della Coppa del Mondo Femminile FIFA™ 2023 in Australia e in Nuova Zelanda. Il marchio annovera tra i suoi ambasciatori anche star come Kylian Mbappé, vincitore della Coppa del Mondo FIFA™.

UEFA EURO 2025™ femminile inizia il 2 luglio, con la Svizzera padrona di casa che affronta la Norvegia, due volte vincitrice, a Basilea. Tutti i 31 incontri del torneo verranno cronometrati da Hublot, compresa la finale di Basilea in programma domenica 27 luglio.

"In qualità di prima maison svizzera di orologi di lusso nel mondo del calcio, è con un inebriante misto di orgoglio ed eccitazione che Hublot assume il ruolo di Cronometrista Ufficiale di UEFA EURO 2025™ femminile. Le competizioni estive di calcio sono sempre fonte di gioia, ma questa è davvero speciale. Perché? In parte perché è ospitata dalla Svizzera, il nostro paese d'origine e in parte perché siamo entusiasti di collaborare con Ada e Aitana, due delle più grandi calciatrici che abbiano mai dato lustro al fantastico gioco del calcio e che siamo onorati di accogliere nella famiglia Hublot con enorme gratitudine. Possiamo fare molto insieme per promuovere non solo il calcio femminile, ma anche per ottenere grandi risultati fuori dal campo. La fusione tra Hublot e il calcio ha un potere enorme e insieme possiamo raggiungere nuovi traguardi, con un impatto positivo e duraturo sulla vita delle persone in tutto il mondo. A nome di tutto il personale Hublot ho il piacere di augurare alle calciatrici, agli allenatori e ai tifosi dei 16 Paesi partecipanti quel pizzico di fortuna che ci vuole per quest'estate. Non vediamo l'ora di ospitarvi nella nostra splendida Svizzera e siamo prontissimi per far partire il cronometro e dare inizio al torneo. Auguro a tutti voi che questa competizione estiva sia una festa di puro calcio!" ha dichiarato Julien Tornare, CEO Hublot.

HUBLOT

Nel 1980, per la prima volta, un orologio si presenta con cassa in oro e cinturino in caucciù, rivoluzionando il mondo dell'orologeria di lusso. Dal nome della lunetta a forma di oblò con viti a vista, nasce Hublot e con Hublot, l'Art of Fusion.

Nel 2005 il marchio porta questo esercizio di creatività a un livello superiore con il Big Bang e il suo design, le sue dimensioni e la sua cassa a sandwich iconici. Nello stesso anno riceve il premio per il miglior design al Grand Prix d'Horlogerie de Genève. Da allora, spinto da questa mentalità rivoluzionaria, il Big Bang non ha mai smesso di reinventarsi. Il XXI secolo ha il suo primo orologio iconico.

Il concetto di fusione è onnipresente, è il principio guida di ogni collezione. Gli orologi Big Bang rimodellano le geometrie del tempo; la collezione Classic Fusion bilancia audacia e moderazione, mentre gli Exceptional Timepiece superano le aspettative per creare segnatempo senza precedenti. Con il suo approccio dirompente che sfida le convenzioni, il DNA di Hublot è trascritto nei movimenti di manifattura di Unico, Meca-10 e Tourbillon, per aggiungere un ulteriore livello di significato all'Art of Fusion.

L'alchimia è radicata in Hublot e non solo alla Manifattura. A volte l'alchimia avviene su un campo da calcio, producendo collaborazioni per grandi eventi (UEFA Champions League e UEFA EuroTM). Altre volte nasce durante un concerto, una partita di basket, una performance artistica o un'esperienza gastronomica unica con la famiglia di chef stellati di Hublot. È così che le Hublot Vibes prendono vita, attraverso momenti di esaltazione condivisi tra gli Hublotisti, la comunità di orgogliosi proprietari di segnatempo Hublot. L'Art of Fusion va oltre il tangibile. È un modo di essere, lo stile di vita Hublot.

BIG BANG 20TH ANNIVERSARY - LA CELEBRAZIONE DELLA MENTALITÀ RIVOLUZIONARIA DEL BIG BANG

Nel 2005 il Big Bang ha segnato l'avvento di una nuova era dell'orologeria, più che mai in sintonia con i privilegi del suo nome. Pochi orologi hanno saputo trasformare l'orologeria contemporanea come il Big Bang. A vent'anni dal lancio, rimane l'incarnazione di una manifattura che si spinge costantemente oltre i confini dell'ignoto. Grazie ai materiali esclusivi e ai movimenti di manifattura, guidati da Unico e Meca-10, il Big Bang rompe con la tradizione, concetto che non ha mai abbracciato completamente. Singolare per la sua estetica audace, plurale per la sua versatilità: questo è Big Bang.

Timeline Hublot Loves Football

2006 I Sponsor della Nazionale svizzera: la prima collaborazione di un marchio del lusso con il mondo del calcio

2008 I Orologio ufficiale di UEFA EURO in Austria e Svizzera

2008 I Cronometrista ufficiale del Manchester United FC

2010 | Cronometrista ufficiale della Coppa del mondo FIFA™ in Sudafrica

2011 I Cronometrista ufficiale dell'AFC Ajax di Amsterdam

2012 I Orologio ufficiale di UEFA EURO in Polonia e Ucraina

2012 I Cronometrista ufficiale della Juventus FC

2012 I Cronometrista ufficiale dell'FC Bayern Monaco

2013 I Cronometrista ufficiale del Paris Saint-Germain FC

2014 I Cronometrista ufficiale della Coppa del Mondo FIFA™ in Brasile

2015 I Cronometrista ufficiale della Coppa del Mondo femminile FIFA™ in Canada

2015 I Cronometrista ufficiale del Chelsea FC

2015 I Orologio ufficiale della UEFA Champions League e della UEFA Europa League

2016 I Orologio ufficiale di UEFA EURO in Francia

2018 I Cronometrista ufficiale della Coppa del Mondo FIFA™ in Russia

2019 I Orologio ufficiale della UEFA Champions League femminile

2019 I Orologio ufficiale della Finale della UEFA Nations League

2019 I Cronometrista ufficiale della Coppa del Mondo femminile FIFA™ in Francia

2020 I Cronometrista ufficiale della Premier League

2021 I Orologio ufficiale di UEFA EURO in Europa

2022 I Orologio ufficiale di UEFA EURO femminile in Inghilterra

2022 I Cronometrista ufficiale della Coppa del Mondo FIFA™ in Qatar

2023 I Cronometrista ufficiale della Coppa del Mondo femminile FIFA™ in Australia e in Nuova Zelanda

2024 I Orologio ufficiale di UEFA EURO 2024™ in Germania

2025 I Orologio ufficiale di UEFA EURO femminile in Svizzera

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2713881/ADA_HEGERBERG.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2713882/ADA_HEGERBERG.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2713883/AITANA_BONMATI.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2713886/AITANA_BONMATI.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1765293/5376501/Hublot_Logo.jpg

Contatto - HUBLOT: www.hublot.com, Email: press@hublot.com, Presslounge platform: presslounge.hublot.com/connection/

