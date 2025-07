Il Manifesto Fattoretto Agency: 10 principi per una SEO Data-Driven e AI-Powered che porta alla leadership di mercato

Milano, Italia – 31 luglio 2025 – Fattoretto Agency, celebre agenzia specializzata in consulenza SEO e soluzioni AI per la crescita del business, annuncia il lancio ufficiale e la formalizzazione del suo “Manifesto Fattoretto Agency”, un documento che racchiude i 10 principi fondamentali che guidano l’operatività quotidiana e l’approccio al mercato.

Il manifesto non è solo una dichiarazione di intenti, ma la solida base che ha portato Fattoretto Agency a distinguersi come una delle realtà più innovative nel digital marketing italiano e a ottenere prestigiosi riconoscimenti.

Recentemente, Fattoretto Agency si è posizionata tra i Leader dell’Innovazione 2025 del Corriere della Sera, conquistando il decimo posto assoluto e il primato nel settore "Internet, IT e Telecomunicazioni". Un risultato che l'agenzia attribuisce direttamente all'applicazione rigorosa dei principi enunciati nel suo manifesto.

“Il Manifesto non è solo un elenco di belle parole, ma la nostra guida operativa quotidiana”, dichiara Massimo Fattoretto, CEO dell'agenzia. “È l'impegno a essere concreti, misurabili, partner dei nostri clienti. I riconoscimenti ricevuti sono la conferma che questa visione, basata su dati reali e innovazione guidata dalla strategia, porta risultati tangibili per le aziende e ci posiziona come leader nel settore”.

I 10 principi del Manifesto Fattoretto sono:

Dati prima di tutto: ogni decisione è basata sull'analisi di dati concreti e misurabili. Questo si riflette nel pay off dell'agenzia: ROY DRIVEN SEO AGENCY. Il cliente è al centro, sempre: ogni progetto è definito dagli obiettivi di business del cliente, puntando a un impatto reale su fatturato e margine. Proattività come metodo: il team è incoraggiato a proporre, testare e anticipare le esigenze del cliente. Misuriamo ciò che conta davvero: l'unico KPI rilevante è il contributo al fatturato e al margine del cliente, scartando le vanity metrics. Solo professionisti senior: ogni progetto è gestito da specialisti con comprovata esperienza e piena responsabilità del risultato. La nostra forza è nel lavoro remoto: il modello 100% remote permette di selezionare i migliori talenti a livello nazionale, garantendo massima qualità e flessibilità. La SEO è una leva di business: non si vendono pacchetti, ma crescita e solidità aziendale attraverso strategie su misura. Condividiamo il sapere: l'agenzia investe nella formazione interna e nella condivisione di conoscenza con clienti e community. La strategia viene prima degli strumenti: i tool sono solo mezzi per raggiungere obiettivi definiti da una strategia solida. Vogliamo essere i migliori partner, non i migliori fornitori: assumersi responsabilità, costruire nel lungo periodo e supportare il cliente con visione e concretezza.

Questi principi trovano espressione concreta in strumenti proprietari innovativi come Fattoboost, una piattaforma che integra dati da Google Search Console, GA4 e altri strumenti per fornire analisi complete e ottimizzare le risorse dei clienti, e nella business unit Fattoretto AI, che utilizza un completo stack di AI API per trasformare dati grezzi in insight strategici e aumentare la produttività.

L'agenzia investe costantemente in un reparto di ricerca e sviluppo interno per superare la SEO tradizionale e creare soluzioni predittive basate sui dati, assicurando performance che garantiscono una consulenza SEO a prezzi funzionali agli obiettivi più ambiziosi.

L'approccio rigoroso e orientato ai risultati ha attratto e consolidato la fiducia di brand nazionali e internazionali di spicco, tra cui nuovi clienti come Kioene, Gruppo PAM, NaturaSì e Calliope, e collaborazioni consolidate con LAGO, Eurospin, Ceramiche Refin, Rinascimento e ClioMakeUp.

I successi dell’agenzia SEO sono stati ulteriormente riconosciuti con l'inclusione nelle classifiche Leader della Crescita 2024-2025 de Il Sole 24 Ore e Campioni della Crescita 2025 di La Repubblica Affari & Finanza, oltre che tra le 1000 aziende europee con la crescita più rapida nel Financial Times 1000 Europe’s Fastest Growing Companies 2024.

Con una visione orientata al futuro e un focus sull'espansione internazionale (Europa, Russia, USA, Paesi arabi), Fattoretto Agency dimostra che l'eccellenza nel digital marketing si costruisce su un mix di dati, tecnologia avanzata e principi etici e strategici chiari.

Contatti:

Immediapress

Maggiori informazioni:

Uff Stampa Fattoretto Agency | https://fattoretto.agency

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.