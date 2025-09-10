Il materiale INNOVERA™, creato da Modern Meadow, offre stile e protezione per le nuove custodie e per gli accessori tech di Bellroy

Nel mese di settembre Bellroy lancia i primi prodotti realizzati con INNOVERA™, che offrono ai consumatori nuove opzioni sostenibili per i propri accessori tecnologici.

NUTLEY, N.J., 10 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Modern Meadow, azienda leader nel bio-design, ha annunciato oggi che Bellroy, marchio australiano di accessori e prodotti da viaggio di livello internazionale, utilizzerà il suo materiale trasformativo di nuova generazione, INNOVERA™, per una nuova linea di custodie e accessori tecnologici, offrendo ai consumatori una innovativa gamma di prodotti creati senza utilizzare ingredienti di origine animale, ma che riproducono l'aspetto, la sensazione al tocco e il profumo della pelle tradizionale. In occasione del lancio di prodotto del 10 settembre, Bellroy introdurrà custodie per iPhone 17, portafogli compatibili con MagSafe e Pod Jackets per i nuovi AirPods, tutti realizzati con INNOVERA™. Il 16 settembre Bellroy lancerà poi una capsule collection INNOVERA™ con alcuni dei suoi articoli di piccola pelletteria più venduti: custodie per chiavi e per passaporti, nonché portafogli.

"Abbiamo stretto una partnership con Bellroy per supportarli nel portare sul mercato prodotti ecosostenibili basati su INNOVERA™", spiega David Williamson, PhD, amministratore delegato di Modern Meadow. "Grazie al nostro impegno comune nel creare prodotti che coniugano estetica e prestazioni elevate riducendo al minimo il nostro impatto sul pianeta, continuiamo entrambi a soddisfare la crescente domanda dei consumatori per quanto riguarda responsabilità e trasparenza, senza compromettere la qualità. INNOVERA™ offre il perfetto equilibrio tra scienza, sostenibilità e lusso tramite materiali ideali a dare vita alle idee di designer e brand, in perfetta sintonia con il sentire dei consumatori".

INNOVERA™ è realizzato utilizzando proteine vegetali, biopolimeri e gomma riciclata, per un contenuto di carbonio rinnovabile superiore all'80%. È compatibile con i processi di produzione standard del settore ed è disponibile in vari colori, texture e finiture. Inoltre, è leggero e anche due volte più resistente della pelle tradizionale.

Grazie al nuovo shop online di Modern Meadow, designer e brand possono ora acquistare campioni di INNOVERA™ ed esplorare opportunità di collaborazione con Modern Meadow e le sue concerie partner, per creare insieme materiali personalizzati. In questo caso, Bellroy ha scelto Heller-Leder come fornitore di INNOVERA™ per i propri prodotti, dimostrando come la collaborazione tra INNOVERA™, il marchio e la conceria possa soddisfare le esigenze di stile e sostenibilità di molteplici settori, come automotive, calzaturiero, moda e interior design.

"Noi di Bellroy scegliamo i nostri materiali bilanciando funzionalità, durevolezza e capacità di invecchiare con eleganza", spiega Arya Ghavifekr, direttore produzione Bellroy. "INNOVERA™ conferisce un nuovo significato alla longevità nel campo delle custodie e degli accessori tecnologici grazie alla sua robustezza, alla capacità di protezione, a una resistenza superiore a usura e patina, e alla somiglianza con la vera pelle. Siamo convinti che i nostri clienti apprezzeranno il carattere innovativo di INNOVERA™".

"Grazie alla collaborazione con Modern Meadow, abbiamo trovato un fornitore di soluzioni in linea con il nostro approccio alla sostenibilità e a un modello di business orientato a realizzare prodotti che durino nel tempo e abbiano un impatto positivo sul pianeta", aggiunge Andy Fallshaw, co-fondatore di Bellroy.

Maggiori informazioni sui nuovi prodotti sono disponibili su bellroy.com/innovera.

Informazioni su Modern Meadow e INNOVERA™ INNOVERA™ è un materiale trasformativo realizzato utilizzando proteine vegetali, biopolimeri e gomma riciclata, con un contenuto di carbonio rinnovabile superiore all'80%. Completamente privo di ingredienti di origine animale, è sapientemente progettato per riprodurre l'aspetto e la consistenza del collagene presente nel pellame. Sviluppato dall'azienda di bio-design Modern Meadow (Nutley, New Jersey, USA), INNOVERA™ ridefinisce le possibilità nei settori automotive, delle calzature, dell'arredamento e degli accessori moda, e crea prodotti altamente performanti che si distinguono anche per l'impatto ambientale ridotto. Versatile, funzionale, immediatamente scalabile e adattabile a qualsiasi processo, INNOVERA™ si integra con la creatività: un materiale che rispetta la tradizione delle concerie e dei marchi senza compromettere qualità o prestazioni. Per ulteriori informazioni visitare il sito innovera-world.com oppure seguire l'azienda su Instagram e LinkedIn.

Contatto per i media presso Modern MeadowJordan Vines+1 (540) 629-3137jvines@spectrumscience.com

