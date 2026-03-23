Il nuovo modulo di Privacy COCKPIT consente una valutazione strutturata e il monitoraggio costante dell’esposizione ai rischi nel campo della privacy dei dati, dell’AI e della cybersecurity

MONACO - EQS Newswire - 23 marzo 2026 - Poiché i quadri normativi pongono sempre di più l'accento sul monitoraggio continuo dei rischi piuttosto che su una compliance di tipo statico, le organizzazioni stanno riesaminando le proprie modalità di gestione della privacy e dei rischi digitali. EQS Group, fornitore leader di software cloud per la compliance e l'etica, la privacy dei dati, la gestione della sostenibilità nonché le relazioni con gli investitori, ha presentato oggi il modulo Risk Management per EQS Privacy COCKPIT.

Il nuovo modulo aiuta i team a identificare, classificare, valutare e monitorare i rischi utilizzando un sistema di scoring strutturato, matrici visive e analisi in tempo reale in fatto di privacy, AI, cybersecurity e rischi normativi. Integrato direttamente nei workflow esistenti relativi alla governance della privacy e dell'AI, collega i dati sui rischi ai processi operativi per fornire una visione strutturata e verificabile dell'esposizione nei vari quadri normativi tra cui il GDPR, il Regolamento europeo sull'IA, la Direttiva NIS2 e il Regolamento DORA.

Anka Lappoehn, Chief Product Officer presso EQS Group, afferma: "Man mano che i programmi di privacy maturano, le organizzazioni scoprono che i metodi di valutazione tradizionali spesso non forniscono la visibilità continua necessaria per un'efficace prioritizzazione e governance dei rischi". "Al contempo, le aspettative in campo normativo si stanno evolvendo. Quadri normativi nuovi e aggiornati richiedono sempre più spesso alle aziende di dimostrare la messa in pratica di un sistema di monitoraggio continuo, di una definizione chiara delle priorità e di una mitigazione dei rischi documentata piuttosto che di una compliance riferita a un determinato momento".

Con l'ampliamento dell'ambito normativo in materia di privacy, governance dell'AI, cybersecurity e resilienza operativa, le organizzazioni devono far fronte a una pressione crescente per allineare gli approcci di risk management destreggiandosi tra molteplici obblighi e stakeholder. Il modulo EQS Risk Management risponde a questa sfida fornendo alle organizzazioni uno strumento coerente per valutare l'esposizione, definire le priorità di mitigazione e mantenere il controllo in un contesto di requisiti normativi in continua evoluzione.

Con il modulo Risk Management, le organizzazioni possono:

Ottenere una visione centralizzata per ciò che concerne l'esposizione ai rischi: consolidare i rischi relativi a processi, entità e ambiti normativi in un unico registro strutturato. Definire le priorità delle azioni sulla base degli effettivi livelli di rischio: applicare una logica di analisi coerente per valutare probabilità e impatto e favorire processi decisionali più informati. Monitorare i rischi, dall'identificazione alla mitigazione: collegare i rischi direttamente alle operazioni di controllo, ai task e ai responsabili, garantendo tracciabilità e responsabilità. Monitorare costantemente gli sviluppi: utilizzare dashboard live, matrici e KPI per identificare i cambiamenti nei livelli di rischio e i trend emergenti. Generare report a prova di audit: produrre documentazione e sintesi strutturate idonee per superare la supervisione del management, audit e revisioni normative.

Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo: https://www.eqs.com/it/platform-data-privacy/data-privacy-risk-management/

EQS Group

EQS Group è un fornitore leader di software cloud a livello internazionale per la compliance e l'etica, la privacy dei dati, la gestione della sostenibilità nonché le relazioni con gli investitori. Oltre 14 000 aziende in tutto il mondo utilizzano i prodotti di EQS Group per costruire fiducia, rispettando in modo sicuro e affidabile normative complesse, riducendo i rischi e comunicando in modo trasparente le proprie performance e il proprio impatto su società e ambiente.

Le soluzioni di EQS Group sono integrate in una piattaforma basata su cloud: ciò consente di gestire i processi di compliance per la protezione dei whistleblower e la gestione dei casi, la gestione delle politiche e i processi di approvazione con la stessa professionalità con cui si gestiscono partner commerciali, terze parti e rischi, insider list e obblighi di reporting. Inoltre, EQS Group fornisce software per adempiere agli obblighi di due diligence sui diritti umani lungo le catene di fornitura aziendali, garantire la compliance rispetto alle normative sulla privacy dei dati come il GDPR e il Regolamento europeo sull'IA, e supportare una gestione degli standard ESG efficiente nonché un reporting di sostenibilità conforme alle normative. Le società quotate beneficiano anche di un newswire globale, del targeting degli investitori e della gestione dei contatti, nonché di siti web e webcast IR per una comunicazione efficiente e sicura con gli investitori.

EQS Group è stato fondato a Monaco nel 2000. Oggi il gruppo impiega circa 600 professionisti in tutto il mondo.

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