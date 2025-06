Il Respiro della Musica: un successo travolgente al “Parco dei Noci – Feliziani Romano”

Roma, 26/06/2025 - Festa della Musica 2025: grazie alla William School Music una giornata indimenticabile tra emozioni, arte e natura. Il Parco dei Noci si accende di vita, colori e note nel solstizio d’estate.

Un’esplosione di emozioni sotto il cielo di Giugno

Ancora una volta la William School Music ha saputo stupire creando per il 21 Giugno 2025, in occasione della Festa della Musica, qualcosa di unico, di magico; questo evento rimarrà scolpito nella memoria di Torre Maura e non solo, come una delle giornate più vive, poetiche e coinvolgenti degli ultimi anni. Il debutto del Parco dei Noci come spazio pubblico è stato celebrato nel modo più potente possibile: una celebrazione che ha saputo fondere il battito della natura con il ritmo delle emozioni umane.

Dalle prime note del pomeriggio, fino a dopo il tramonto, il parco si è trasformato in un’autentica oasi sonora. Il pubblico, numeroso e sorridente, ha riempito ogni angolo verde, respirando all’unisono con le melodie che fluivano tra gli alberi come un’onda di energia collettiva.

Un palco naturale che ha emozionato tutti

Sul palco, allestito tra i noceti e come fondale naturale l’Acquedotto Romano, si sono alternate band, musicisti e vocalist, in una carrellata di generi e sonorità capace di accontentare ogni gusto: dal rock alla musica pop e acustica, alla canzone d’autore. Ogni artista ha donato al pubblico un pezzo di sé, trasformando ogni performance in un atto di condivisione pura.

A condurre con passione e carisma l’evento, William Feliziani , che ha saputo legare i momenti con parole autentiche e una coinvolgente energia comunicativa.

Un luogo rinato tra musica e comunità

Per la prima volta aperto al pubblico, il Parco dei Noci ha mostrato tutte le sue potenzialità: non solo come polmone verde urbano, ma come spazio d’incontro, di rigenerazione e bellezza. Il successo dell’evento dimostra quanto il territorio abbia bisogno e desiderio di luoghi dove l’arte, la natura e la partecipazione possano fondersi. Uno degli aspetti più belli della giornata è stato lo spirito inclusivo: bambini, famiglie, giovani e anziani, tutti insieme, cantando, emozionandosi. Un evento gratuito, accessibile, curato, dove ognuno ha trovato il proprio posto nel grande concerto dell’anima.

Tutti insieme, davvero per tutti

Applausi scroscianti anche per la performance della scuola “Relevé Danza”, con le sue giovanissime ballerine e a “La Via del Fare”, che ha riportato l’attenzione sulle radici, sulla cultura del territorio e sull’importanza di riconnettersi con ciò che ci circonda; senza tralasciare il Food Point del “Caffè Europeo by Feliziani” che ha saputo regalare sorrisi e deliziare i palati tra una performance e l’altra, come note sparse in un pentagramma umano fatto di entusiasmo e condivisione.

Un respiro che continua

“Il Respiro della Musica” ideato e creato dalla William School Music nelle persone di Fabio, William & Suemy Feliziani e Maria Laura Pruna, non è stato solo un titolo poetico: è diventato realtà. La ormai famosa Scuola di Musica non smette di stupirci con le sue iniziative e i suoi molteplici eventi e questa volta si è superata, perché la musica ha davvero fatto respirare la comunità, ha ossigenato i cuori, ha liberato emozioni, ha acceso sogni.

Ora il Parco dei Noci è pronto ad accogliere nuove sfide, nuovi eventi, nuove storie e chi c’era… sa che qualcosa di magico è accaduto!

Grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Grazie Musica!

E che sia solo l’inizio.

Foto della giornata: https://www.facebook.com/williamschoolmusic

Contatti:

William School Music

Redazione Ufficio Stampa: ThE FeL FuR news

e-mail: info@williamschoolmusic.com

