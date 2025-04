Il sistema Pa-100 Ast di Sysmex: la rivoluzione nella diagnosi e nel trattamento delle infezioni urinarie

Norderstedt, Germania 01/04/2025 — Questo sistema riduce il tempo di diagnosi delle infezioni urinarie a soli 15 minuti e individua l’antibiotico più efficace entro 30 minuti. Un’analisi pubblicata di recente evidenzia come, secondo le proiezioni simulate in Spagna, possa generare notevoli risparmi per il sistema sanitario. Vincitore del prestigioso Longitude Prize da 8 milioni di sterline, questo strumento innovativo sta cambiando il modo in cui si affronta la resistenza agli antibiotici a livello globale.

Milioni di persone nel mondo soffrono di infezioni urinarie

Le infezioni del tratto urinario sono tra le infezioni batteriche più diffuse, colpendo ogni anno oltre 400 milioni di persone a livello globale. Il tempo perso nella diagnosi e la somministrazione di antibiotici scelti andando per tentativi basandosi sull’esperienza clinica più che su dati certi, spesso portano a risultati poco soddisfacenti, infezioni secondarie e a un aumento della resistenza antimicrobica (AMR). Il sistema PA-100 AST di Sysmex colma questa lacuna grazie a una sensibilità del 84% e a una specificità del 99%, garantendo cure tempestive e precise. In più, riduce l’uso di antibiotici ad ampio spettro, un passo fondamentale per frenare l’avanzata dell’AMR.

Alain Baverel, Presidente e CEO di Sysmex Europe SE, ha dichiarato: “Il sistema PA-100 AST rappresenta un’innovazione decisiva nella lotta contro la resistenza antimicrobica. Offrendo informazioni diagnostiche rapide e precise, possiamo rivoluzionare il trattamento delle infezioni urinarie in tutto il mondo. Questo strumento non solo migliora la cura dei pazienti, ma rafforza anche la sostenibilità economica dei sistemi sanitari.”

Una recente simulazione sull’impatto economico evidenzia che l’introduzione del sistema PA-100 AST nella sanità pubblica spagnola potrebbe portare a una gestione delle infezioni urinarie più efficiente dal punto di vista dei costi. Secondo l’analisi, ipotizzando un’adozione completa del sistema, si stima un risparmio potenziale di circa 323 milioni di euro già nel primo anno. Le proiezioni indicano ulteriori riduzioni cumulative dei costi nell’arco di tre anni. I risparmi deriverebbero principalmente dalla diminuzione di complicanze secondarie, ricoveri ospedalieri e costi indiretti, come la perdita di produttività.

Takashi Ono, membro del Consiglio di Amministrazione e Senior Executive Officer & Managing Director di Sysmex Corporation, ha commentato: “Affrontando una delle principali cause dell’uso improprio degli antibiotici, il sistema PA-100 AST di Sysmex si integra perfettamente con gli sforzi globali per contrastare la resistenza antimicrobica. Questo sistema offre agli operatori sanitari le informazioni necessarie per prendere la decisione giusta al momento giusto, a beneficio sia dei pazienti che della salute pubblica.”

Il sistema PA-100 AST si è aggiudicato il prestigioso Longitude Prize

Oltre al suo valore economico e clinico, i risultati ottenuti dal sistema hanno ricevuto ampio riconoscimento. Lo scorso anno, il PA-100 AST si è aggiudicato il Longitude Prize, un premio da 8 milioni di sterline destinato alle innovazioni che combattono la resistenza antimicrobica (AMR). Un riconoscimento che sottolinea la capacità di questo sistema di migliorare la cura dei pazienti e di contribuire in modo concreto alla lotta contro la crisi globale dell’AMR.

Rilevazione della presenza di batteri nelle urine in appena 15 minuti

Il sistema PA-100 AST adotta un approccio innovativo, utilizzando una cartuccia compatta, grande quanto uno smartphone, capace di rilevare la presenza di batteri nelle urine in appena 15 minuti e di individuare l’antibiotico più efficace nei 30 minuti successivi. Un metodo che riduce i tempi d’attesa per il trattamento e limita il rischio di complicanze.

