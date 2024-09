Il Sustainability Report di Kaspersky vince il bronzo agli International ARC Awards 2024

Milano, 20 settembre 2024. Riconosciuto per l’efficacia con cui ha comunicato il suo messaggio e i suoi valori nelle pratiche di reporting, il Sustainability Report H2 2022-2023 di Kaspersky è stato premiato con il “Bronzo” agli International Annual Report Competition (ARC) Awards.

Gli ARC Awards, uno dei più rinomati riconoscimenti internazionali specializzati in relazioni annuali, riuniscono giudici provenienti da oltre 60 agenzie e aziende di 17 paesi. La giuria è composta da dirigenti, investitori, scrittori ed esperti di design. La giuria esamina le candidature attraverso un rigoroso processo di valutazione anonima, basato sulla capacità di un report di trasmettere le informazioni aziendali in modo trasparente e visivamente convincente.

Il report di Kaspersky è stato premiato nella categoria ARC Awards “Sustainability Report: Americas & Europe (PDF Version of Annual Report)”, che riconosce i progetti vincitori per la qualità della comunicazione aziendale e l’aderenza ai più alti standard del settore. In particolare, i giudici hanno sottolineato l’eccellenza a livello internazionale grazie alla creatività e all’abilità nel raccontare la storia dell’azienda, a cui il report di sostenibilità di Kaspersky corrisponde pienamente.

“Il nostro impegno per la sostenibilità è parte integrante della nostra mission volta a creare un mondo più sicuro e protetto. Questo riconoscimento rafforza la nostra dedizione alla trasparenza e alle pratiche aziendali responsabili, che sono al centro di tutto ciò che facciamo in Kaspersky. Siamo orgogliosi di ricevere un riconoscimento agli ARC Awards per i nostri continui sforzi nel promuovere cambiamenti positivi in tutto il mondo”, ha dichiarato Maria Losyukova, Head of ESG & Sustainability di Kaspersky.

Da molti anni Kaspersky contribuisce attivamente alle iniziative CSR e ESG, condividendo costantemente i propri progressi e risultati attraverso report dettagliati e trasparenti. All’inizio del 2024, Kaspersky ha pubblicato il nuovo Sustainability Report per il 2022 e il 2023, rivelando i principali risultati delle iniziative e dei progetti di sviluppo sostenibile dell’azienda nei rispettivi periodi. Il report comprendeva cinque aree strategiche identificate come priorità ESG dell’azienda: un cyberworld più protetto, la tecnologia del futuro, un pianeta più sicuro, l’empowerment delle persone, l’etica e la trasparenza.

Il report completo è disponibile su https://esg.kaspersky.com/en

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

