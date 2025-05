IMA E-COMMERCE stringe una partnership con Cognex per un'evasione ordini più sostenibile ed efficiente

La collaborazione sfrutta sistemi di visione IA e lettori di codici a barre

NATICK, Massachusetts, 15 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), leader nella visione artificiale industriale, ha annunciato oggi una collaborazione con IMA E-COMMERCE, azienda del Gruppo IMA, volta a migliorare l'efficienza e la sostenibilità dei processi di evasione degli ordini grazie all'impiego dei sistemi di visione avanzata In-Sight® e dei lettori di codici a barre DataMan® di Cognex.

"I clienti richiedono soluzioni che contribuiscano agli obiettivi di sostenibilità riducendo l'impatto ambientale, senza però compromettere la qualità o l'integrità dell'imballaggio", afferma Simone Capponcelli, Direttore Vendite e Coordinatore Business di IMA E-COMMERCE. "La collaborazione con Cognex ci consente di offrire tecnologie affidabili e di alta qualità, capaci di garantire precisione e riduzione degli sprechi, in linea con le esigenze del settore e-commerce."

Rispondere alle esigenze di un'evasione sostenibile degli ordini

IMA E-COMMERCE ha integrato la tecnologia Cognex nelle proprie soluzioni logistiche automatizzate per affrontare alcune delle principali sfide del settore:

Attraverso l'uso dei sistemi di visione e dei lettori di codici a barre Cognex, IMA E-COMMERCE è in grado di realizzare confezioni più precise ed ecologiche. L'ispezione basata su intelligenza artificiale verifica l'integrità e la tenuta degli imballaggi, contribuendo a rispettare le normative ambientali, ridurre l'impiego di plastica e rispondere alle esigenze di packaging ecosostenibile.

"Ridurre gli sprechi è per noi una priorità, sia dal punto di vista operativo che ambientale", dichiara Matt Moschner, Presidente e COO di Cognex. "Siamo orgogliosi di collaborare con IMA E-COMMERCE per aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità migliorando al contempo l'efficienza operativa."

IMA E-COMMERCE e Cognex condividono l'impegno verso l'innovazione continua e sono determinate a sviluppare nuove soluzioni per l'automazione logistica. Capponcelli riassume l'esperienza della collaborazione con tre parole: "Affidabilità, prestazioni, qualità."

Maggiori dettagli e un video sulla partnership sono disponibili su cognex.com/ima.

Informazioni su Cognex Corporation

Cognex Corporation sviluppa e commercializza tecnologie innovative per affrontare le sfide più critiche nei settori della produzione e della distribuzione. L'azienda è leader mondiale nelle soluzioni di visione artificiale, progettate per aumentare efficienza e qualità nei mercati industriali ad alto potenziale.

Le soluzioni Cognex combinano hardware e software per acquisire e analizzare immagini, consentendo l'automazione di operazioni produttive e logistiche. I sistemi di visione vengono utilizzati per localizzare, identificare, ispezionare e misurare oggetti discreti — dai telefoni cellulari alle batterie per veicoli elettrici, fino ai pacchi dell'e-commerce — in contesti dove la visione umana non è sufficiente per requisiti di velocità, precisione o dimensioni, o dove è necessario contenere i costi e migliorare la qualità.

Dal 1981, Cognex ha venduto oltre 4,5 milioni di sistemi, generando più di 11 miliardi di dollari di ricavi. La sede centrale è a Natick, Massachusetts (USA), con uffici e partner in America, Europa e Asia. Maggiori informazioni su cognex.com.

Contatti stampa e investitoriInvestor RelationsGreer AvivEmail: ir@cognex.com

Media RelationsJeremy Sacco – Direttore senior contenuti marketing globaliEmail: pr@cognex.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2680734/IMA_product_shot.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2310647/Cognex_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/ima-e-commerce-stringe-una-partnership-con-cognex-per-unevasione-ordini-piu-sostenibile-ed-efficiente-302451352.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire