IMS Srl rafforza la propria presenza globale dal CPHI Japan 2025 ﻿

Tre anni consecutivi di presenza a Tokyo per rafforzare partnership e visione internazionale Milano, 22 aprile 2025. Anche quest’anno, IMS Srl ha avuto il piacere di partecipare al CPHI Japan, una delle fiere più importanti dell’intero panorama farmaceutico asiatico. Presenti a Tokyo con Nicholas Corneli, Corporate Development Manager, e Michele Urso Russo, Qualified Person, l’azienda ha preso parte all’evento per il terzo anno consecutivo, consolidando così la propria strategia di internazionalizzazione verso un mercato complesso ma ricco di opportunità come quello giapponese.

Il CPHI Japan è riconosciuto a livello globale come punto d’incontro privilegiato tra produttori, fornitori, distributori e decision maker dell’industria farmaceutica. Oltre a offrire una panoramica aggiornata sui trend del settore e le innovazioni tecnologiche, la fiera rappresenta un terreno fertile per la creazione di nuove connessioni strategiche.

La partecipazione di IMS Srl è stata possibile grazie al supporto dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dell’associazione Aschimfarma, che hanno promosso la presenza di numerose realtà italiane all’interno del Padiglione Italia. Un’occasione non solo per valorizzare il know-how nazionale, ma anche per fare rete e mostrare al mondo la forza del comparto farmaceutico italiano.

«Essere presenti al CPHI Japan è per noi molto più che una semplice partecipazione fieristica», ha commentato Nicholas Corneli. «È un momento di confronto internazionale che ci permette di raccontare chi siamo, presentare la qualità dei nostri servizi e instaurare relazioni solide e durature, fondate sulla fiducia reciproca. Il Giappone è un mercato esigente, ma proprio per questo estremamente stimolante: ci spinge a dare sempre il meglio, a innovare e a crescere come impresa e come team».

Durante l’evento, il team di IMS ha affrontato un’agenda serrata di incontri, alternando appuntamenti con clienti storici a conversazioni con nuovi interlocutori. Le giornate in fiera hanno permesso all’azienda di presentare i propri servizi, raccogliere feedback, avviare nuovi progetti e rinforzare le collaborazioni già in essere.

Uno dei momenti più significativi è stato l’incontro con l’Ambasciatore d’Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti, che ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalle imprese italiane nel costruire ponti commerciali e culturali con il mercato giapponese.

IMS Srl torna da Tokyo con nuove idee, contatti strategici e un rinnovato entusiasmo per le sfide future. Ancora una volta, la qualità del lavoro, la competenza tecnica e l’investimento nelle relazioni umane si confermano i tratti distintivi di un’azienda che guarda lontano.

