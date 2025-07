Inaugurazione di una Racing Lounge di altissimo livello nel cuore di Zurigo: Racing Unleashed preme l'acceleratore verso una nuova era

CHAM, Svizzera, 1 luglio 2025 /PRNewswire/ -- L'attesa è finita: il giorno martedì 1° luglio 2025, Racing Unleashed inaugurerà ufficialmente la sua nuova Racing Lounge fiore all'occhiello presso l'Europaallee di Zurigo. Dopo mesi di attesa, il circuito di corse simulate di alta gamma è pronto ad accogliere il pubblico, partendo dalla pole position con partner forti fin dal primo giorno.

Situata nel cuore della città, la lounge di Zurigo offre tutta l'esperienza Racing Unleashed: adrenalina, stile di vita e comunità. Con 17 simulatori all'avanguardia e oltre 500 metri quadrati di design audace, è più di un semplice circuito di gare: è un nuovo punto di ritrovo urbano.

il cuore pulsante è l'Ascari Bar & Bistro, che fonde un'estetica ispirata al mondo dei motori con un'accurata selezione di drink e una cucina informale d'eccellenza. Dai veloci espressi ai pranzi a tema gara o ai cocktail dopo il lavoro, il locale dà vita all'atmosfera Racing Unleashed, dentro e fuori dalla pista.

Zurigo apre con due partner inaugurali già nella griglia di partenza: EPAM, un partner leader a livello mondiale nei servizi di trasformazione digitale, ingegneria di prodotto e consulenza integrata in materia di strategia, esperienza e tecnologia, e TCS Zurich City, il gruppo regionale del maggior club di mobilità della Svizzera. Il reciproco impegno fin dalle fasi iniziali sottolinea l'attrattiva della lounge per i marchi e spazia dal branding dei simulatori ai contenuti digitali, alle attivazioni in loco e molto altro ancora. La sua posizione privilegiata e il suo concetto distintivo stanno catturando l'attenzione sia del mondo degli sport motoristici che di quello degli affari.

In qualità di prima Racing Lounge d'eccellenza, Zurigo detta lo standard per l'espansione globale di Racing Unleashed. Progettato per atleti di eSport, appassionati di sport motoristici e clienti aziendali, funge da modello per le future sedi aziendali e in franchising nelle principali città del mondo.

Questa apertura fa seguito a una serie di traguardi raggiunti nel 2025, tra cui l'acquisizione di vTelemetry PRO, il lancio del McLaren Racing Motion Simulator e l'ingresso dell'ex pilota di F1 Kevin Magnussen in qualità di investitore. Con un'identità rinnovata del brand, un sito web riprogettato e, ora, una lounge di punta in uno dei principali quartieri urbani d'Europa, Racing Unleashed si lancia nel prossimo capitolo della sua storia.

Visitare: Kasernenstrasse 97, 8004 Zurigo, SvizzeraOrari di apertura: Lunedì - Mercoledì: 11.30 - 21.00 | Giovedì - sabato: 11.30 - 23:00 | Domenica: 11:30 - 18:00Prenotazioni: Online su racing-unleashed.com | I partecipanti sono benvenuti anche senza appuntamento

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2719758/Racing_Unleashed_Racing_Lounge.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2702466/5389695/Racing_Unleashed_Logo.jpg

Contatto con i media: Marion WilliamDirettore marketing e commercialepress@racing-unleashed.com

