Ingegnere Ambrogio Giordano (Amministratore Unico AMIU S.p.A. Trani) “Crediamo molto nell’educazione ambientale”

Trani, 14 marzo 2024. AMIU S.p.A. Trani e Comune di Trani partecipano anche quest’anno all’evento “Paper Week”, la grande campagna dedicata all’informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone promossa da Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici, Unirima e con il patrocinio di ANCI, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Rai per la Sostenibilità.

La “Paper Week” di Comieco giunta alla sua quarta edizione prevede un palinsesto di iniziative sull’intero territorio nazionale in programma dall’8 al 14 aprile 2024 in cui la città di Trani sarà protagonista grazie all’impegno di AMIU S.p.A. Trani, l’Azienda che svolge il servizio di igiene ambientale e gestione dei rifiuti urbani di cui è Amministratore Unico l’Ingegnere Ambrogio Giordano. L’Ingegnere Ambrogio Giordano, molto attento alla sensibilizzazione ambientale, apprezza e condivide le finalità dell’evento di Comieco.

Dopo il successo dello scorso anno, anche quest’anno si terrà a Trani l’iniziativa “Alla Scoperta della Carta” con cui si darà ad una delegazione di studenti la possibilità di visitare e conoscere il funzionamento del Centro Comunale di Raccolta di via Finanzieri di Trani. Giovedì 11 aprile 2024, a partire dalle ore 15.30, gli studenti e gli accompagnatori si confronteranno con esperti del settore per approfondire vari argomenti tra cui la raccolta differenziata e le opportunità ad essa connesse tra cui il recupero delle materie prime, la chiusura del ciclo dei rifiuti con un focus su carta e cartone.

AMIU S.p.A., con l’ausilio di figure tecniche qualificate dirette dall’Ingegnere Ambrogio Giordano, spiegherà nel dettaglio le fasi della raccolta differenziata, confrontandosi con gli studenti su vari temi di attualità tra cui l’economia circolare e l’Agenda 2030.

“Siamo entusiasti che Comieco abbia accolto per il secondo anno consecutivo l’appuntamento di Trani nel cartellone della “Paper Week” - affermano congiuntamente il Sindaco di Trani Avv. Amedeo Bottaro e l’Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ing. Ambrogio Giordano - perché conferma la validità dell’impegno condotto da anni in materia ambientale, dà lustro alla città e rende Trani un riferimento nel panorama regionale e nazionale in materia ambientale. Siamo determinati nel continuare ad investire nell’eduzione ambientale perché convinti che nel futuro saranno proprio i giovani a rendersi interpreti di una stagione caratterizzata da una sempre maggiore sensibilità ai temi della sostenibilità”.

“Ringrazio Comieco – conclude l’Amministratore Unico Ingegnere Ambrogio Giordano – per la collaborazione fornita in merito ad azioni e strategie da mettere a punto attraverso la quale AMIU S.p.A. Trani è in grado di orientare le proprie attività e la cui validità trova conferme nei risultati raggiunti in materia raccolta differenziata, ed in particolare su carta e cartone”.

AMIU S.p.A. www.amiutrani.it