Isola dei Famosi 2025 Su Sisal.it Omar Fantini è il favorito alla vittoria, a 3,50

Roma, 27 maggio 2025 – Dopo aver assistito al ritiro di ben 6 naufraghi in sole tre settimane, l’Isola dei Famosi 2025 continua tra prove di resistenza e alleanze strategiche. In questo scenario apocalittico, Omar Fantini sembra però aver trovato il suo habitat naturale e, secondo gli esperti Sisal, potrebbe essere proprio lui il protagonista di questa edizione con una vittoria offerta a 3,50.

Per il comico e conduttore bergamasco è però ancora presto per cantare vittoria, perché Cristina Plevani, storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, è pronta a insidiare il primo posto data a 4,00 su Sisal.it. Ma attenzione anche a Teresanna Pugliese. L’ex volto di Uomini e Donne, grazie alla sua schiettezza e sincerità, sta conquistando il pubblico ed è determinatissima a vincere, il suo trionfo è a 6,00.

Nella puntata di domani scopriremo chi saranno i nuovi naufraghi e se saranno all’altezza di battere i sogni di gloria dei tre concorrenti attualmente in pole position, ma anche chi dovrà lasciare l’Honduras. Al televoto ci sono Alessia Fabiani, Patrizia Rosetti e Mirko Frezza. Su Sisal.it l’ex stuntman sembrerebbe avere più chance di restare sull’isola, tant’è che il suo trionfo finale è offerto a 6,00, alla pari di quello di Teresanna, mentre quello delle due rivali pagherebbe 33 volte la posta.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

