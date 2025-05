Isolcore, il punto di riferimento per l’isolamento industriale e civile

Nell'era dell'emergenza climatica e della crisi energetica, l'isolamento industriale e civile emerge come una strategia imprescindibile per ridurre i consumi e abbattere le emissioni di gas serra. L'efficientamento energetico degli edifici e degli impianti produttivi non è più infatti un'opzione, ma una necessità impellente per garantire la sostenibilità ambientale e la competitività economica.

L'isolamento termico degli edifici civili consente di ridurre drasticamente la dispersione di riscaldamento in inverno e di raffrescamento in estate, con conseguente risparmio sui costi in bolletta. Allo stesso modo, l'isolamento degli impianti industriali permette di ottimizzare i processi produttivi, ridurre le perdite di energia e migliorare l'efficienza complessiva.

A comprendere pienamente queste esigenze troviamo Isolcore, brand leader del settore dell’isolamento che, grazie alla sua esperienza e competenza è divenuto il punto di riferimento del mercato sia a livello nazionale che internazionale, grazie a una gamma di prodotti innovativi e realizzati con materiali di alta qualità che uniscono l’efficienza con la sostenibilità, elemento che, come detto, non può più essere trascurato.

Cos’è Isolcore

Come appena accennato, Isolcore è il brand italiano all'avanguardia nel settore dei materiali isolanti, che si distingue per la sua produzione di soluzioni a basso spessore destinate sia all'ambito industriale che civile. Il cuore dell'attività aziendale risiede nella realizzazione di pannelli sottovuoto, adattabili a svariati comparti, dall'edilizia ai trasporti, dalle celle frigorifere ai boiler, banchi frigo e thermos. La flessibilità produttiva della società si manifesta nella capacità di prodotti personalizzati, utilizzando diversi materiali interni e rispondendo alle specifiche esigenze dei clienti, mettendo sempre al centro i suoi bisogni.

Quest’attenzione, unita alla consulenza professionale e qualificata portata avanti dall’azienda, ha portato Isolcore a diventare l’operatore di riferimento del settore e un partner affidabile per architetti e costruttori, supportandoli nella realizzazione di edifici efficienti, sicuri e sostenibili. Una leadership testimoniata da numeri impressionanti. Il 70% dei pannelli sottovuoto presenti sul mercato, infatti, proviene dai suoi stabilimenti produttivi.

Un altro elemento distintivo dell’azienda è certamente l’impegno nell’offrire soluzioni innovative e sostenibili nelle case di tutti, come sottolineato dalla sua mission, che mette al centro l'eccellenza nell'isolamento, coniugando performance elevate con un profondo rispetto per l'ambiente, in un'epoca in cui la sostenibilità è diventata un imperativo.

In quest’ottica, Isolcore ha abbracciato i principi dell'economia circolare, evidenziando come i rifiuti, i prodotti e le materie prime non possono essere considerati scarti, ma risorse preziose da riutilizzare, riparare o riciclare, anticipando i tempi e sviluppando pannelli sottovuoto che massimizzano il riutilizzo dei materiali.

L'obiettivo è ambizioso: creare un ciclo virtuoso in cui ogni elemento trova nuova vita, riducendo drasticamente il consumo di energia necessario per ottenere nuove materie prime, con un sistema che prolunga il ciclo di vita dei prodotti, limitando l'estrazione di risorse e la produzione di rifiuti.

I pannelli CZ di Isolcore

Tra i prodotti che meglio esprimono la capacità di Isolcore di rispondere pienamente alle esigenze di sostenibilità ed efficienza energetica in ambito edilizio, possiamo citare i suoi innovativi pannelli sottovuoto CZ, una soluzione all'avanguardia che ha ridefinito gli standard dell'isolamento termico, offrendo prestazioni eccezionali unite a un'attenzione scrupolosa per l'ambiente.

Questi pannelli si distinguono per la loro straordinaria capacità di isolamento, raggiungendo livelli di efficienza fino a 20 volte superiori rispetto ai materiali tradizionali. Con una bassissima conducibilità termica certificata, i CZ consentono una drastica riduzione dei consumi energetici, contribuendo attivamente alla transizione verso un'edilizia più sostenibile, in abbinamento a una versatilità assoluta che li rende adatti a svariate applicazioni, dall'isolamento di pareti, soffitti e tetti alla realizzazione di pavimenti e terrazze, sia in edifici di nuova costruzione che in interventi di ristrutturazione.

Altri punti di forza dei pannelli sono senza dubbio la massima protezione in caso di incendio, con una certificazione di resistenza A2-S1-d0, la loro resistenza alla grandine e urti accidentali, grazie alla lastra in fibrocemento che protegge il pannello CZ , e una tecnologia che assicura una durabilità nel tempo fino a tre volte superiore rispetto ai sistemi di isolamento tradizionali.

Il tutto completato da un efficiente ufficio tecnico a supporto del cliente e dal servizio interno di ottimizzazione e calcolo formati , denominato OPT, attraverso il quale i progettisti possono ottimizzare l'utilizzo dei pannelli, ottenendo schemi di posa su misura per ogni progetto. Grazie a questo servizio si ha la certezza di isolare in maniera ottimale e con una riduzione dei tempi di installazione.

