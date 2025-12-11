ITA Airways adotta la tecnologia Iris di nuova generazione a bordo dei propri velivoli

Il pluripremiato servizio di collegamento dati Iris sta aprendo la strada alle operazioni basate sulla traiettoria, che consentono di ridurre le emissioni e migliorare l'efficienza delle compagnie aeree europee

ROMA, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Viasat Inc., leader mondiale nelle comunicazioni satellitari, ha annunciato oggi che ITA Airways, la compagnia aerea di riferimento in Italia, adotterà la tecnologia Iris per i propri voli.

Il pluripremiato programma Iris dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), nell'ambito della connettività e delle comunicazioni sicure dell'ESA, è guidato da Viasat e si avvale delle tecnologie satellitari di nuova generazione per contribuire alla modernizzazione del programma di gestione del traffico aereo (ATM).

Il servizio è supportato da Iris Service Provider e dal partner chiave del progetto, ESSP, che detiene la certificazione EASA per la fornitura di servizi Iris e ha coinvolto 19 principali fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP) nella fase dei voli pre-commerciali, un periodo di convalida cruciale prima della fase di implementazione. Questa fase si concluderà entro la fine del 2025. A partire dal 2026, inizierà la fase commerciale con l'obiettivo di integrare 28 ANSP della "Single European Sky 2+ (SES 2+)" entro il 2032, supportando le operazioni di oltre 1.100 aeromobili dotati di tecnologia Iris che voleranno in Europa.

Il programma Iris mette in atto l'iniziativa del Cielo Unico Europeo (SES), che mira a riformare la gestione ATM in Europa, ponendo ITA Airways tra le diverse compagnie aeree in prima linea. La tecnologia Iris sarà inizialmente implementata su quattro aeromobili Airbus A320neo di ITA Airways.

Iris consentirà a ITA Airways di aumentare l'efficienza operativa, grazie a riduzioni del consumo di carburante e delle emissioni, oltre a contribuire a una migliore modernizzazione dello spazio aereo in tutta Europa. Ciò è fondamentale per il proseguimento del percorso del settore verso l'azzeramento delle emissioni nette e le operazioni basate sulla traiettoria 4D.

Offerta come funzionalità completamente sviluppata e certificata da Airbus sugli aeromobili delle serie A320 e A330, Iris consente di condurre operazioni iniziali basate sulla traiettoria 4D per condividere informazioni operative basate sulla traiettoria e sull'intento. Ciò consente alle compagnie aeree di evitare circuiti di attesa, calcolare le rotte più brevi disponibili, navigare a quote ottimali e beneficiare di percorsi di salita e discesa continui. Apre inoltre la strada alle comunicazioni multilink tramite VDL2 e ai metodi Iris SATCOM, fondamentali per la modernizzazione dell'ATM. Iris usufruisce della piattaforma di connettività SwiftBroadband-Safety di Viasat.

ITA Airways adotterà la tecnologia Iris sulle rotte da Milano e Roma verso destinazioni in tutta Europa.

Joerg Eberhart, CEO e General Manager di ITA Airways, ha dichiarato: "L'introduzione della tecnologia Iris sui nostri aeromobili rappresenta un significativo passo avanti nel miglioramento dell'efficienza operativa e della sostenibilità ambientale.

ITA Airways si adopera fortemente a sostegno della modernizzazione dello spazio aereo europeo, come parte del piano d'azione a favore del cielo unico europeo, impegnandosi a ricoprire un ruolo attivo nel miglioramento della gestione del traffico aereo. Grazie a questa partnership con Viasat, ESA ed ESSP, miglioreremo la puntualità dei voli, ottimizzeremo il consumo di carburante e ridurremo ulteriormente le emissioni.

Questa iniziativa si integra perfettamente con il nostro programma di rinnovamento della flotta in corso, che comprende già il 69% di aeromobili di nuova generazione, offrendo un valore maggiore ai nostri passeggeri e contribuendo a un futuro più sostenibile per i viaggi aerei in Italia e in Europa".

Joel Klooster, SVP, settore sicurezza dei voli e mobilità aerea avanzata di Viasat, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di vedere Iris a bordo dei voli ITA Airways in tutta Europa. ITA da tempo è impegnata a raggiungere gli obiettivi dell'iniziativa Single European Skies. È stato fantastico lavorare a stretto contatto con loro, così come con i nostri partner ESA ed ESSP, per portare i vantaggi della tecnologia di nuova generazione di Iris a un numero maggiore di voli e passeggeri in tutta Europa. Vogliamo essere testimoni del successo di questi voli, per poi estendere presto il programma a più rotte e compagnie aeree".

Laurent Jaffart, direttore della divisione Connettività e comunicazioni sicure di ESA, ha dichiarato: "Con l'ingresso di ITA Airways nel servizio Iris, è stato raggiunto un ulteriore traguardo a sostegno della visione della Commissione Europea per un Cielo Unico Europeo: uno spazio aereo efficiente e sostenibile. L'adozione di Iris rappresenta una soluzione chiave, basata su tecnologia spaziale, per la gestione del traffico aereo in Europa, e aprirà a sua volta la strada a un utilizzo su scala globale. Attraverso il sostegno a Iris nell'ambito di una partnership pubblico-privata con l'ESA, siamo orgogliosi di mettere la nostra esperienza al servizio di un progetto condiviso con i principali attori dell'aviazione, in Europa e oltre."

Charlotte Neyret, CEO di ESSP, ha aggiunto: "Siamo lieti che ITA Airways stia ora utilizzando il servizio Iris, segnando un passo avanti fondamentale nell'espansione delle operazioni in Europa. Si tratta di un traguardo strategico che evidenzia il tasso di adozione crescente di Iris e la sua maggiore rilevanza nel settore dell'aviazione europea. L'ingresso di un'altra importante compagnia aerea europea rafforza la rete, estende l'utilizzo di Iris a un numero maggiore di spazi aerei e conferma la fiducia crescente verso l'affidabilità e l'impatto del servizio. È un successo che riflette sia i progressi raggiunti sia quelli futuri, aprendo nuove opportunità di crescita in tutta la regione."

Negli ultimi anni, il programma Iris ha ampliato il proprio raggio d'azione a livello globale. La soluzione globale Iris SATCOM si concentrerà sulle tecnologie e sulle certificazioni necessarie per condividere i vantaggi in termini di risparmio di carburante, riduzione delle emissioni di CO 2 e della congestione.

La tecnologia Iris è ora pronta per essere valutata ed estesa ad altre regioni del mondo, come l'Asia e le Americhe. Entro il 2028, Iris sarà nella posizione ideale per consentire l'ottimizzazione dei voli a livello globale, rendendoli più sostenibili ed efficienti.

Informazioni su ITA AirwaysITA Airways è la compagnia aerea italiana di riferimento. La società è partecipata al 59% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e al 41% da Deutsche Lufthansa AG. ITA Airways opera servizi di trasporto aereo sia passeggeri che merci, fornendo all'Italia collegamenti di alta qualità con destinazioni internazionali, a sostegno del turismo e del commercio con l'estero, nonché collegamenti interni al Paese, sfruttando anche la mobilità integrata.

Attraverso una forte digitalizzazione di processi che assicurino la migliore esperienza possibile e servizi personalizzati, ITA Airways pone al centro della propria strategia l'assistenza ai clienti. A ciò si aggiunge l'impegno a favore della sostenibilità, che comprende aspetti ambientali, impiegando una flotta giovane e tecnologicamente avanzata per ridurre l'impatto ambientale, aspetti sociali, con particolare attenzione rivolta ai dipendenti e alle comunità in cui opera, e aspetti di governance, attraverso l'integrazione di misure di sostenibilità nelle strategie e nei processi interni.

Informazioni su ViasatViasat è un'azienda di comunicazioni globale che crede fermamente che chiunque e qualunque cosa nel mondo possano essere connessi. Presente con uffici dislocati in 24 Paesi in tutto il mondo, la nostra missione plasma il modo in cui consumatori, aziende, governi e forze armate di tutto il mondo comunicano e si connettono. Viasat sta sviluppando la rete di comunicazioni globale più avanzata per alimentare connessioni di alta qualità, affidabili, sicure, convenienti e veloci, con un impatto positivo sulla vita delle persone ovunque si trovino: a terra, in aria o in mare, costruendo al contempo un futuro sostenibile nello spazio. Nel maggio 2023, Viasat ha completato l'acquisizione di Inmarsat, unendo i team, le tecnologie e le risorse delle due aziende per creare un nuovo partner di comunicazione globale. Per saperne di più, visita www.viasat.com, la Viasat News Room o seguici su LinkedIn, X, Instagram, Facebook, Bluesky, Threads, e YouTube.

Copyright © 2025 Viasat, Inc. Tutti i diritti riservati. Viasat, il logo Viasat e il segnale Viasat sono marchi registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi di Viasat, Inc. Tutti gli altri nomi di prodotti o aziende menzionati sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Informazioni su ESSPESSP SAS (European Satellite Services Provider) è una società che fornisce servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza (CNS) basati su tecnologia spaziale a diversi settori, in particolare l'aviazione, per migliorare la sicurezza e l'efficienza della gestione del traffico aereo. L'ESSP è di proprietà di 7 importanti fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP) europei. In qualità di fornitore di servizi CNS multiservizio, ESSP gestisce sistemi spaziali complessi e fornisce servizi critici nel rispetto di rigorose normative. ESSP è un'azienda privata certificata dall'EASA per la fornitura di servizi satellitari di navigazione e comunicazione.

La nostra missione è potenziare il potenziale delle tecnologie spaziali a supporto di operazioni critiche, offrendo servizi sicuri e protetti per mondi più verdi e connessi. Ci avvaliamo di tecnologie satellitari per alimentare le soluzioni di trasporto odierne in tutto il mondo, fornendo servizi essenziali 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ai fornitori di servizi di navigazione aerea e agli utenti dello spazio aereo. ESSP offre competenze ingegneristiche specifiche, tra cui la gestione delle prestazioni e della rete delle più recenti tecnologie spaziali, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

Per saperne di più, visita www.essp-sas.eu o seguici su LinkedIn, X, Bluesky o YouTube.

Informazioni sull'Agenzia Spaziale EuropeaL'Agenzia Spaziale Europea (ESA) rappresenta la porta d’accesso dell’Europa allo spazio.

L'ESA è un'organizzazione intergovernativa, fondata nel 1975, con la missione di plasmare lo sviluppo delle capacità spaziali dell'Europa e garantire che gli investimenti nello spazio apportino benefici ai cittadini europei e del mondo.

L'ESA conta 23 Stati membri: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Lettonia, Lituania, Slovacchia e Slovenia sono Membri Associati.

L'ESA ha ora stipulato accordi di cooperazione formali con tutti gli Stati membri dell'Unione Europea che non ne fanno parte.

Grazie alla coordinazione delle risorse finanziarie e intellettuali dei suoi membri, l'agenzia è in grado di intraprendere programmi e attività che vanno ben oltre le competenze delle singole nazioni europee.

