Italia, fotovoltaico da record nel 2024: +36% di capacità installata e 265mila nuovi impianti

Produzione in crescita del 30,6% a novembre rispetto al 2023, con il Lazio in testa per incremento di potenza installata (+1.118 MW)

Roma, 17 Gennaio 2024. Il 2024 segna un anno record per il fotovoltaico in Italia, con una produzione complessiva in crescita e risultati significativi in termini di capacità installata e numero di nuovi impianti.

Nel mese di novembre, la produzione fotovoltaica ha raggiunto i 2.007 GWh, registrando un aumento del 30,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. L'incremento, pari a +470 GWh, è dovuto al contributo della maggiore capacità di esercizio (+353 GWh) e all’effetto positivo dell’intensità solare (+117 GWh).

A partire dai dati di Terna, sono questi i risultati che emergono dall'analisi condotta da Acea Energia, che promuove la sostenibilità e una maggiore consapevolezza tra i cittadini sull’uso e la manutenzione dei pannelli fotovoltaici.

Su base annuale, l’aumento della produzione si attesta a 5.395 GWh, grazie all’ampliamento della capacità installata (+6.585 GWh), che ha compensato ampiamente la minore producibilità legata alle condizioni di luce solare dell’intero anno (-1.190 GWh).

Sul fronte della capacità, il 2024 ha registrato un incremento senza precedenti: +6.108 MW, superiore del 36% rispetto al 2023, quando l’aumento era stato di 4.509 MW. Le regioni con il maggiore incremento sono il Lazio (+1.118 MW), la Lombardia (+688 MW) e la Sicilia (+453 MW), confermando una crescita distribuita lungo tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda il numero di impianti, nel 2024 ne sono stati messi a punto altri 265.395. Escludendo dicembre, per il quale i dati non sono ancora disponibili, febbraio 2024 si distingue come il mese con il maggior numero di attivazioni (32.737).

Le statistiche del 2024 confermano dunque quanto sia cruciale il ruolo del fotovoltaico nel raggiungimento degli obiettivi climatici e nel percorso verso una transizione energetica del Paese.

