JZMOR ottiene la licenza MSB negli Stati Uniti: un nuovo traguardo nella conformità internazionale.

GREENWOOD VILLAGE, Colo., April 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- JZMOR ha recentemente annunciato ufficialmente di aver ottenuto la licenza MSB negli Stati Uniti (Numero di registrazione: 31000272354600). Questo importante traguardo rappresenta un passo significativo nella gestione conforme e nel rafforzamento della fiducia degli utenti.

L'ottenimento della licenza MSB dimostra gli elevati standard di JZMOR in termini di flusso di fondi, conformità normativa e trasparenza operativa, offrendo agli utenti un ambiente più affidabile per le transazioni di asset digitali.

“Marsh Noah, CEO di JZMOR, ha dichiarato: "La conformità è il motore centrale dello sviluppo della piattaforma. Rispettando rigorosamente i requisiti normativi globali, vogliamo costruire un ecosistema finanziario realmente aperto, equo e sicuro per gli utenti. Ottenere la licenza MSB negli Stati Uniti è un passo importante verso questa visione e un impegno profondo nei confronti della fiducia degli utenti."

La licenza MSB negli Stati Uniti è una delle qualifiche di conformità più riconosciute a livello globale nel settore degli asset digitali. Il processo di richiesta prevede una rigorosa revisione su più fronti, e JZMOR ha soddisfatto con successo questi elevati standard grazie alla sua solida capacità tecnologica e a un sistema di gestione ben strutturato, dimostrando così la sua eccellenza nel campo della conformità internazionale.

Per rafforzare le capacità di conformità della piattaforma, JZMOR sta investendo attivamente risorse a livello globale, utilizzando sistemi di monitoraggio in tempo reale avanzati per garantire la trasparenza delle transazioni e implementando tecnologie intelligenti per migliorare l'efficacia dei meccanismi di prevenzione del riciclaggio di denaro. Queste pratiche di conformità all'avanguardia non solo assicurano la legalità delle transazioni, ma offrono anche una protezione completa per la sicurezza degli asset degli utenti.

L'ottenimento della licenza MSB negli Stati Uniti ha posto una solida base di conformità per l'espansione internazionale di JZMOR, dimostrando anche la visione a lungo termine della piattaforma nella sua strategia di globalizzazione. Questo risultato fornisce preziosa esperienza per l'espansione della conformità della piattaforma in altri paesi e regioni.

Il percorso di conformità di JZMOR non riguarda solo il proprio sviluppo, ma rappresenta anche una spinta positiva per la crescita sana del settore. Continuando a perfezionare l'architettura di conformità e a innovare le pratiche di servizio, JZMOR intende promuovere lo sviluppo standardizzato del settore e creare maggiore valore per gli utenti."La conformità è una direzione fondamentale per lo sviluppo del settore, e JZMOR contribuirà attivamente a guidare questa tendenza," ha concluso Marsh Noah. "Sulla base del principio di conformità della piattaforma, continueremo a scrivere un nuovo capitolo nello sviluppo della conformità di JZMOR."

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/41f673b6-a2ab-4c13-a036-858f9a0c551c/it

Helen Zack. hz@proutlets.com

