Kaspersky: le aziende sono alla ricerca di esperti per fronteggiare le cyber minacce AI

Milano, 13 dicembre 2024 - Secondo un recente studio condotto da Kaspersky, le aziende di tutto il mondo stanno cercando di rafforzare le proprie strategie di cybersecurity a fronte dell'aumento dei rischi legati all’utilizzo dell'AI nei cyberattacchi. In particolare, in Italia l'84% dei professionisti IT e di sicurezza informatica prevede che nei prossimi due anni l’uso dell'AI da parte dei cybercriminali aumenterà significativamente. Questa crescente minaccia spinge le aziende a dare priorità all'implementazione di competenze in ambito di protezione informatica, rivolgendosi in molti casi a fornitori specializzati per ottenere supporto e formazione.

Nello studio “Cyber defense & AI: sono pronte le aziende a proteggersi?”, Kaspersky ha raccolto le opinioni di professionisti in ambito IT Security e Information Security di PMI e grandi aziende italiane. I risultati evidenziano l’urgente necessità di prepararsi ai cyberattacchi legati all'AI, dal momento che quasi nove intervistati su dieci si aspettano un aumento significativo dei cyberattacchi basati sull'AI nei prossimi due anni.

Per combattere queste minacce in continua evoluzione, le aziende attribuiscono un valore elevato alle competenze in materia di cybersecurity, in Italia I’82% degli intervistati sottolinea l'importanza di rafforzare le conoscenze interne attraverso la formazione del personale, mentre l’80% ritiene fondamentale affidarsi a esperti esterni, come i vendor di cybersecurity. Questa necessità riguarda tutti i settori, dal retail alle infrastrutture critiche, evidenziando la domanda diffusa di soluzioni avanzate per proteggersi dalle minacce informatiche.

Per rafforzare la protezione IT, le aziende stanno integrando attivamente competenze interne ed esterne. Attualmente, il 42% delle aziende italiane sta implementando o pianificando l'adozione di supporto esterno per affrontare l'evoluzione delle minacce, mentre il 48% sta attuando programmi di formazione interna. Inoltre, quasi la metà (49%) delle aziende ricorre già a competenze di cybersecurity esterne e il 51% porta avanti dei programmi di formazione, sottolineando un duplice impegno per rafforzare la propria sicurezza informatica.

Le competenze dei vendor di cybersecurity possono assumere diverse forme: dai servizi professionali che aiutano le aziende a implementare le soluzioni di protezione ai centri di consulenza specializzati in sfide specifiche di sicurezza. Un esempio è Kaspersky AI Technology Research Center, che porta avanti attività di ricerca e sviluppo sull'intelligenza artificiale per migliorare le funzionalità di protezione delle proprie soluzioni di cybersecurity.

Vladislav Tushkanov, Group Manager del Kaspersky AI Technology Research Center, ha dichiarato: "Il nostro ultimo studio dimostra che le aziende sono pienamente consapevoli della crescente minaccia dei cyberattacchi basati sull'intelligenza artificiale e stanno cercando di proteggersi con soluzioni complete, compresa l’esperienza dei vendor nel campo della cybersecurity. Kaspersky AI Technology Research Center svolge un ruolo fondamentale, permettendoci di sfruttare i progressi dell'IA per migliorare le nostre strategie di protezione dalle minacce ed esplorare modalità innovative di utilizzo dell'IA nella cybersecurity. Inoltre, ci consente di affrontare le problematiche specifiche dell'AI stessa, assicurando che le aziende siano preparate ad affrontare le più recenti minacce basate sull'AI".

È possibile consultare il report completo “Cyber defense & AI: sono pronte le aziende a proteggersi?”, al seguente link.

Per migliorare le competenze e rimanere al passo con le minacce AI, Kaspersky consiglia di:

• Rafforzare le competenze interne con Kaspersky Managed Detection & Response e con la formazione Kaspersky Cybersecurity Training, sia online che dal vivo. Queste soluzioni aiutano a consolidare la protezione informatica e a migliorare la resilienza dei dipendenti.

• Trasformare i dipendenti in un ulteriore livello di difesa con la Kaspersky Automated Security Awareness Platform, che promuove comportamenti sicuri. Include sezioni specializzate sulle minacce AI-assisted e informazioni sull'uso sicuro dei tool AI, aiutando a mitigare i rischi legati alla crescente diffusione di questi strumenti.

• Partecipare a dibatti sull'AI nell’ambito della cybersecurity nella sezione AI Technology Research del Forum di supporto Kaspersky. Ulteriori risorse sono disponibili nella sezione AI di Kaspersky Daily, nel canale BrightTalk e YouTube di Kaspersky, dove molte domande sull'AI potrebbero trovare una risposta.

Kaspersky AI Technology Research

Kaspersky AI Technology Research utilizza dati e gli algoritmi di intelligenza artificiale per individuare minacce informatiche, tra cui malware, phishing, spam e attacchi mirati, contribuendo al rilevamento di oltre 411.000 oggetti dannosi al giorno.

